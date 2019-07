Bolsonaro celebró el desarrollo del primer misil antinavío de Brasil

El presidente Jair Bolsonaro celebró este viernes el exitoso lanzamiento del tercer prototipo del misil antinavío de superficie desarrollado totalmente por Brasil y que, en su opinión, demuestra la autosuficiencia tecnológica del país en la industria armamentística.

"Un nuevo éxito de nuestras Fuerzas Armadas en su permanente defensa de la soberanía nacional", destacó el mandatario, ex capitán del Ejército, al referirse en su cuenta en Twitter al lanzamiento del misil realizado el miércoles pasado.

- Mais um êxito das nossas Forças Armadas, na permanente defesa da soberania nacional. Nossa Marinha lançou, com pleno sucesso, o 3o protótipo do míssil antinavio que está sendo desenvolvido integralmente no País. É o Brasil da autossuficiência tecnológica. Parabéns @marmilbr! pic.twitter.com/nJ6Zn5oyQY