El Litoral / NA

El deportista Gustavo Fernández hizo historia hoy al lograr su primer título en Wimbledon al imponerse al japonés Shingo Kunieda en la final de tenis adaptado sobre silla de ruedas.

What it means to be #Wimbledon wheelchair singles champion…



Argentina's @gustifernandez4 wins his first singles title at The Championships and his third consecutive singles Grand Slam by coming back from a set down to beat Shingo Kunieda 🇦🇷 pic.twitter.com/z4VzmjF75w