https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.07.2019 - Última actualización - 16:50

16:48

Entretelones de la política provincial

Es Horacio, no Claudio

Filtrado. Claudio Girardi y Horacio Ghirardi no solo se diferencian por la h en su apellido. Uno votará por el Frente Todos. El otro es candidato a diputados dentro de Consenso Federal.

Foto:Archivo El Litoral

Claudio Girardi.

Entretelones de la política provincial Es Horacio, no Claudio Filtrado. Claudio Girardi y Horacio Ghirardi no solo se diferencian por la h en su apellido. Uno votará por el Frente Todos. El otro es candidato a diputados dentro de Consenso Federal. Filtrado. Claudio Girardi y Horacio Ghirardi no solo se diferencian por la h en su apellido. Uno votará por el Frente Todos. El otro es candidato a diputados dentro de Consenso Federal.

El Litoral | política@ellitoral.com El titular del gremio bancario y de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi. aclaró que es justicialista y como tal votará la lista del Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández y la lista de diputados nacionales que por Santa Fe lleva en primer lugar a Marcos Cleri. La aclaración viene a colación de un error que se dio en la edición del sábado último en diario El Litoral al publicar la lista de candidatos a diputados y dentro de Consenso Federal se anotó a Claudio Girardi cuando debió decir Horacio Ghirardi, el dirigente socialista rosarino que porta (casi) el mismo apellido que el dirigente gremial santafesino. Más allá de la hache que los diferencia, Horacio y Claudio votarán distinto en mayo y en octubre.