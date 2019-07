https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.07.2019 - Última actualización - 17:29

17:28

Acusado de corrupción

Detuvieron en Estados Unidos al ex presidente peruano Alejandro Toledo

Las autoridades peruanas pidieron la extradición del ex gobernante. Los supuestos delitos fueron cometidos en el marco del escándalo generado por los sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht en distintos países de América latina.

Foto: Archivo



Acusado de corrupción Detuvieron en Estados Unidos al ex presidente peruano Alejandro Toledo Las autoridades peruanas pidieron la extradición del ex gobernante. Los supuestos delitos fueron cometidos en el marco del escándalo generado por los sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht en distintos países de América latina. Las autoridades peruanas pidieron la extradición del ex gobernante. Los supuestos delitos fueron cometidos en el marco del escándalo generado por los sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht en distintos países de América latina.