https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.07.2019 - Última actualización - 8:19

8:18

Milagro en Rosario Se le quedó la Traffic sobre las vías y alcanzó a bajarse cuando venía el tren

Un tren arrolló a un vehículo tipo traffic en un cruce de vías en la ciudad de Rosario. Su conductor pudo escapar en los instantes previos a que pase la formación.

El hecho ocurrió en la zona de calle Aráoz y las vías, en barrio Alberdi cuando el conductor quiso cruzar las vías y la vieja traffic se paró casi sobre las vías y no volvió a arrancar.

Quien conducía el vehículo intentó poner marcha atrás y hasta empujarla, pero como no pudo debió salir corriendo cuando se acercaba el tren.

"Venía con los vidrios cerrados y no escuche a la máquina del tren", admitió el conductor en declaraciones que reproduce Diario La Capital.

"Frené en la esquina, venía despacio y miré que había un vehículo frenado. Antes de cruzar toqué el freno y me quedó la trompa sobre la zona de las vías en donde pasa el tren, no me subí a la vía. Quise hacer marcha atrás, pero se me paró. Y cuando vi que tenía tan cerca al tren no me quedó otra que bajarme", agregó el hombre.

Respecto de la Traffic reconoció que "es un vehículo viejo y no se puede recuperar. No sirve nada".