Miércoles 17.07.2019

10:31

En un canal de televisión Moyano calificó de "mitómano" a Macri y dijo que "no tiene ninguna posibilidad de ganar"

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, consideró que "este Gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar" las elecciones, al tiempo que calificó de "mitómano" al presidente Mauricio Macri.

"Es un mitómano, miente y se cree sus propias mentiras", lanzó el gremialista, quien confió que a la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, "la va a votar la inmensa mayoría porque la gente está cansada, con bronca y con necesidades extremas".

En declaraciones a A24, el sindicalista consideró que "lo que prometió" el jefe de Estado "no dio ningún resultado".

"No iba a haber inflación, pobreza cero, no iba a pedir al Fondo Monetario Internacional. Todo al revés de lo que dijo", cuestionó.

Para Moyano, "los que deciden las políticas no son Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, son Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, es evidente".

"Estoy convencido de que los trabajadores no se van a volver a equivocar y que este Gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar", añadió.

Asimismo, destacó que en las últimas elecciones presidenciales no votó ni a Macri ni a Daniel Scioli y que no concurrió a emitir el sufragio: "Yo voto en Mar del Plata, no tenía ganas de hacer 400 kilómetros".

"He estado en desacuerdo con Cristina, pero hoy nos une la necesidad y la obligación para terminar con esto. El pueblo argentino no puede seguir en la situación en la que está", señaló.

Y agregó: "Fue mucho mejor el Gobierno anterior, que éste que tenemos. No había deuda, había trabajo. Cristina no dejó a la gente durmiendo en la calle, hay que ser realistas. Cuando estaba ella comían todos. Con el kirchnerismo se estaba mejor, lo dice toda la gente".

