https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.07.2019 - Última actualización - 18:37

18:34

Nicolás Brea aseguró que el proyecto del gobierno nacional solo traerá problemas sociales por la cantidad de trabajadores que dejará en la calle y que no ayudará a bajar el precio de los combustibles.

Playeros agradecidos Empresario de combustibles aseguró que los autoservicios de nafta son "inviables" en Argentina Nicolás Brea aseguró que el proyecto del gobierno nacional solo traerá problemas sociales por la cantidad de trabajadores que dejará en la calle y que no ayudará a bajar el precio de los combustibles. Nicolás Brea aseguró que el proyecto del gobierno nacional solo traerá problemas sociales por la cantidad de trabajadores que dejará en la calle y que no ayudará a bajar el precio de los combustibles.

El empresario de combustibles Nicolás Brea, afirmó que implementar autoservicios en las estaciones de servicios dela Argentina, como pretende el gobierno nacional, es inviable y que generará consecuencias sociales debido a la cantidad de trabajadores que deberán dejar sus puestos. Además advirtió que una medida en ese sentido tampoco servirá para bajar el costo de los productos.

“Yo lo veo complejo en este país y en Sudamérica. Principalmente hay que formar una conducta que la gente no tiene, lo segundo son normas de seguridad que tampoco la gente tiene y luego hay que generar toda una conducta financiera de cómo pagar porque es un auto pago y autoservicio y después desde el punto de vista del operador yo por ejemplo tengo 50 empleados y si mañana hago autoservicio, ¿qué hago con la gente?”, cuestionó Brea durante una entrevista televisiva. En ese sentido afirmó que es imposible reconvertir una empresa para que sus empleados puedan seguir trabajando y que también sería inviable tener que pagar indemnizaciones a granel por una medida del gobierno nacional.

El empresario agregó además que si el gobierno pretende bajar el costo de los combustibles con esta medida, no conseguirá el efecto deseado debido a que la ecuación que se utiliza para establecer un costo no tiene en cuenta el salario de los trabajadores. “El costo del combustible no está estudiado en el salario. En el costo del combustible está el producto, el flete y en la cuestión financiera. Para mí como empresario, considero que es peor el remedio que la enfermedad”, advirtió.

Brea señaló además que la medida podría ayudar a mejorar la situación de las Pymes pero insistió, el precio de los combustibles no sufrirá variaciones.

Con información de Misiones Online