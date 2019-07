https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con 24 proyectores de luz se mostró la imagen del Saturno V, responsable de impulsar la misión.

A 50 años de la llegada del hombre a Luna El Monumento a Washington se convierte en cohete en honor al Apolo 11

El Monumento a Washington, un icónico obelisco blanco de 110 metros de altura ubicado en el oeste de la capital estadounidense, se sumó a la celebración en todo el mundo a propósito de los 50 años de la misión espacial Apolo 11 y la llegada del hombre a Luna.

Con ayuda de 24 proyectores de luz, ubicados en la base de la estructura del Monumento, se proyectó la imagen del cohete Saturno V, responsable de impulsar la misión Apolo 11 el 16 de julio de 1969.

Además, se instaló una imitación del reloj del Centro Espacial John F. Kennedy para marcar una cuenta regresiva del momento exacto en que se dio el despegue.

Foto: Xinhua

El espectáculo fue una colaboración entre el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano y el Departamento de Interior de Estados Unidos. Para el 19 y 20 de julio la institución tiene preparado otro show especial para celebrar los 50 años de la misión Apolo 11.

"Apollo 50: Go for the Moon será un show de 17 minutos que combinará mapping y material de archivo para recrear el lanzamiento de Apolo 11 y contar la historia del primer alunizaje", dijo la institución.