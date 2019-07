Central Oeste y el fútbol sin Diego Román

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 18.07.2019 - Última actualización - 12:00

11:56

En la culminación de la 3ra fecha del Apertura Fuerzas de Seguridad Santafesinas, en Recreo, Central Oeste, fue derrotado por la mínima por San Martín de Monte Vera.

Es difícil volver a jugar, pensar en el planteo táctico, en la previa del partido, en la organización de la jornada, con todo lo vivido por un grupo de gente nucleado en el recientemente renacido Central Oeste de Recreo, la desaparición y el posterior hallazgo sin vida del cuerpo de Diego Román, un niño de 12 años. Pero bien sabemos todos que la vida sigue, que hay muchos niños que necesitan de un lugar donde crecer sanos, como lo necesitó Diego Román, y Central Oeste volvió a jugar, no fue un día fácil, pero todos sus integrantes deben estar en paz por su compromiso y determinación para con sus pibes, para ellos la frase “Justicia Para Dieguito” fue el grito silencioso en cada bandera que se colgó.



Finalmente, pudo culminar la tercera fecha del torneo. La que anteriormente en 2 oportunidades, debió suspenderse por lluvia. En cancha de Huracán, San Martín quería retomar la distancia en puntos, en relación a Polideportivo Llambí Campbell y por el lado local, descontar la distancia justamente con el puntero del torneo.



En los primeros minutos, ninguno se hizo dueño del trámite. Recién a los 10 y medio, apareció la primera situación de peligro. Fue cuando desbordó Daniel Schefer por la izquierda y remató cruzado, yéndose la pelota, apenas por encima del travesaño.



El volante ofensivo de Central tendría revancha, apenas 1 minuto más tarde. También ganó por el carril izquierdo, en este caso, prefirió enganchar y dejar en el camino a su marcador y ahora el remate salió bien direccionado, al ángulo inferior izquierdo. Pero Federico Brugnoni, selló su arco y contuvo sin siquiera dar rebote.



Central Oeste, era más y a los 24, la chance fue para Bertinetti. Todo comenzó en un tiro libre desde su propio campo, que Pereyra, metió dentro del área de Brugnoni. Darien, la bajó y con gran calidad definió, pero la pelota se fue desviada, junto al palo derecho.



La última del local, estuvo nuevamente gestada por intermedio de Schefer. Ahora ganó por el carril derecho y luego del intento fallido de rematar, siguió con la pelota en su poder y la jugó atrás para Ruiz Díaz. Remate potente de Eber, que Brugnoni salvó, ahora dando rebote, pero sacándola del ángulo superior derecho, cuando el balón se metía. La jugada prosiguió, pero Forni no resolvió bien.



La única para San Martín llegó a los 38, falló de manera grosera la defensa de Central en el despeje del balón y Caligari, se encontró mano a mano con Rodríguez, ganando el duelo el arquero, que la mandó al córner.



El primer tiempo, finalizo con marcador en cero. Pero con Central inclinando la balanza de los merecimientos en su favor.



Llegó el festejo



También en el complemento, hubo que esperar hasta el minuto 10, para encontrar una situación de peligro. Dorigo penetró por el carril derecho y remató, provocando una estupenda atajada de Rodríguez.



Pero a diferencia de Central en el primer tiempo, San Martín contó a su favor un atributo: la efectividad. En su segundo ataque al arco de Rodríguez. Tiro libre a los 17, al borde de la media luna, “Poyi” Ferrero, que se hizo cargo de la ejecución y fue letal. Disparo abajo, junto al palo izquierdo, no pudiendo Rodríguez llegar al balón y el 1 a 0 a favor de San Martín.



La diferencia, la siguió marcando la eficacia, porque 2 minutos más tarde, el que contó con un tiro libre, muy cerca del área fue Central. Sin embargo, el potente remate, se fue por encima del travesaño.



San Martín, se replegó, esperando poder salir de contragolpe y Central no encontró espacios para intentar empatar el partido. Como ni uno, ni otro lograba crear una situación frente al arco rival, el partido se tornó de mucho rigor físico, pero lejos de las áreas.



La única, fue para Central a los 36, con un centro de Ruiz Díaz, desde el sector derecho, encontrando a Miño a la altura del punto penal, pero mandándola por encima del travesaño.



Ya en tiempo adicionado, Sebastián Forni, vio la roja en Central, por doble amarilla y el pitazo final, encontró victorioso al puntero. Lo que resultó un duro castigo, a la escasa efectividad que tuvo Central Oeste.



Síntesis



Central Oeste (Recreo) 0

San Martín (Monte Vera) 1



Central: Brian Rodríguez; Jonatan Segovia, Lucas Vargas, Julio Pereyra y Sebastián Forni; Damián Toscano, Diego Grismado, Alexis Tedini y Daniel Schefer; Eber Ruiz Díaz y Darien Bertinetti. DT: Eladio Silva.



San Martín: Federico Brugnoni; Antonio Monzón, Federico Medina, Gastón Ferrero e Iván Anziliero; Leonardo Escobar, Francisco Almitrani, Matías Ferrero y Nicolás Mansilla; Lucas Caligari y Germán Basso. D.T: Gustavo Ferroglio.



Gol: en el segundo tiempo; a los 17 min. Matías Ferrero (SM).



Cambios: en el segundo tiempo; al comenzar César Dorigo por Caneti (S.M.); a los 2 min. Jorge Miño por Tedini (CO); a los 17 min. Facundo Tedini por Bertinetti (CO); a los 20 min. Jorge López por Toscano (CO) y Joaquín Jabbour por Escobar (SM) y a los 34 min. Nicolás Mansilla por Caligari (SM)



Incidencia: en el segundo tiempo; a los 43 min. expulsado Sebastián Forni (CO).

Cancha: Huracán de Recreo.

Árbitro: Gonzalo Barrios.

Reserva: Central Oeste 1 (Joaquín Reyes)-San Martín 2 (Tomás Bruno y Facundo Tolaba).





Tiunfo Pirata



En el otro partido jugado el domingo, El Pirata venció en su cancha a Atlético Arroyo Leyes, por 1 a 0, con gol de Ángel Sequeira.



La que viene



El próximo fin de semana, se disputará la fecha 10 (última de la primera ronda) con estos partidos: Polideportivo Llambi Cambell-Central Este; San Martín-Colón; Polideportivo Videla-Barrio Reyes

El Pirata-Central Helvecia y Almafuerte-Arroyo Leyes.