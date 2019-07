https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.07.2019 - Última actualización - 18:37

18:36

Le pusieron un cuchillo en el cuello. Sufrió algunos cortes menores en el rostro. El intento de robo fue en los últimos minutos del miércoles en el oeste de la ciudad.

Ocurrió en Neuquén Taxista se resistió a un robo y atrapó a ladrona embarazada Le pusieron un cuchillo en el cuello. Sufrió algunos cortes menores en el rostro. El intento de robo fue en los últimos minutos del miércoles en el oeste de la ciudad. Le pusieron un cuchillo en el cuello. Sufrió algunos cortes menores en el rostro. El intento de robo fue en los últimos minutos del miércoles en el oeste de la ciudad.

A menos de una semana del violento asalto al taxista Pablo Sánchez, el miércoles por la noche el chofer del coche 32 de la base Ceferino sufrió un intento de robo en manos de una pareja que le puso un cuchillo en el cuello.

"Subí a dos pasajeros anoche a las 23.45 en Rodhe y Pérez Novella y nos dirigíamos a Racedo, cuando llegamos me quisieron asaltar. No pudieron porque me resistí y alcance a sacar el cuchillo que me habían puesto en el cuello. Me cortaron un poquito la cara, pero estoy bien", dijo a LM Neuquén Juan Carlos, chofer del taxi 32.

El taxista contó que forcejeó para resistirse al robo, le quitó el cuchillo al hombre, quien huyó inmediatamente y alcanzó a atrapar a la mujer quien cursa un embarazo avanzado.

Si bien sufrió algunos cortes en el rostro, el taxista fue inmediatamente asistido y socorrido por sus colegas quienes se mantienen en alerta tras el asalto a Sánchez que resultó baleado y quien aún continúa internado en el hospital Castro Rendón.

Horas más tarde, el joven prófugo -que es menor de edad- se presentó en la comisaría 18°, según contó a LU5 el comisario inspector Roberto Bello.

El funcionario policial indicó que "el botón antipánico nunca fue activado" por el trabajador del volante.