Viernes 19.07.2019

13:26

Arrojaron una bomba del tipo molotov Atentaron contra la vivienda de un concejal rafaelino

Minutos antes de esta medianoche, desconocidos arrojaron una bomba del tipo molotov contra la puerta del frente de la casa del edil Silvio Bonafede. Se desconocen los móviles del atentado y el ambiente político de la ciudad manifestó su preocupación y solidaridad.

El ataque se produjo en el inmueble en el que reside el concejal Justicialista, de calle América al 700, del barrio Villa Rosas, en el sector este de la ciudad.

Todo parece indicar que la mecánica del ataque consistió en que el agresor, utilizando una botella plástica llena de combustible y una tela actuando como mecha, arrojó el artefacto contra la puerta de madera del inmueble. Al derramarse el combustible encendido en la puerta e ingresar al interior de la casa por la parte inferior de la puerta, también tomó fuego el piso de parquet de la parte interior de la vivienda.

En diálogo con la prensa, el reconocido médico pediatra de Rafaela, ex director del hospital Jaime Ferré y también ex presidente del Concejo municipal, se mostró sorprendido y desconcertado respecto de las causas que habrían llevado, a el o los autores, para llevar a cabo una ataque contra su propiedad.

“Sentí un golpe, pero no le di importancia”, comentó Bonafede, que en ese momento se encontraba en la parte posterior de la vivienda, pero al rato escuchó que su hija, quien circunstancialmente se encuentra viviendo con él, que lo llamaba a los gritos para alertarle que había una densa columna de humo en el frente del domicilio y en la parte baja de la puerta de ingreso se veían llamas.

“Con la premura del caso -contó-, con sifones de soda y baldes de agua pudimos apagar el fuego, a tiempo, porque ya había ganado el interior y una densa humareda se expandía por toda la casa. Si no se hubiera dado cuenta mi hija, creo que los daños hubieran sido de magnitud”.

Pasado el momento de estupor, el concejal contó que al salir del domicilio, se encontró con “un recipiente plástico y una tapa, por lo que supongo se trató de una molotov”. “Se ve que armaron una bomba ahí, la encendieron y la arrojaron. Lo hicieron con toda la tranquilidad del mundo”, agregó con inquietud.

Finalmente, Bonafede descartó que el hecho tenga alguna connotación personal, a modo de venganza, y lo atribuyó directamente a una represalia por temas vinculados a su función. “Esto no es personal, no tengo absolutamente nada con nadie, así que es un mensaje seguramente de alguien a quien le molestó algún tipo de declaración”, comentó. “Es un hecho grave. Fue un atentado hecho con mucha tranquilidad. No me van a amedrentar”, afirmó al tiempo que recibía mensajes y la presencia de todo el arco político de la ciudad.

Esta mañana, luego de que el atentado tomara estado público, se multiplicaron las expresiones de solidaridad y tanto el propio intendente Luis Castellano, como el jefe de Gabinete, Marcos Corach, funcionarios del Ejecutivo Municipal, y sus pares del Cuerpo deliberativo se comunicaron o se hicieron presentes en la casa de Bonafede.

En lo que va de la jornada, se sucedieron las expresiones de solidaridad, enérgico repudio y pedidos de pronto esclarecimiento del ataque desde todo el arco político y los bloques partidarios de Cuerpo deliberativo.