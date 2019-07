https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Disco debut Tianse lanzó "La vida es una ilusión"

Tianse nació en la ciudad de Santa Fe. Desde que tiene uso de razón, la música dirigió su vida; aunque también toca la guitarra, los caminos lo llevaron a encontrarse con el piano, instrumento con el que dispara las ideas musicales.

Desde hace tres años, se animó a producir las canciones y a darle forma a su primer disco, y como resultado compiló diez canciones propias (dos en inglés) y una versión de “Cable a tierra” de Fito Páez, para presentarlas en “La vida es una ilusión”, un título que logra resumir en la inspiración personal sus deseos, el amor y las emociones que realmente importan. La canción “La chica de mis sueños” tuvo la participación especial de Meno Fernández, cantante de la histórica banda Los Rancheros, la cual ya cuenta con un videoclip.

Tracklist

1. “La chica de mis sueños” (ft. Meno Fernández) 2. “Es tiempo de aprender” 3. “El viento y tu voz” 4. “I’m trying to explain to you” 5. “Mi balsa de madera” 6. “Donde estás” 7. “La vida es una ilusión” 8 . “My darling” 9. “Sueños de amor” 10. “Dame tu mano” 11. “Cable a tierra”.