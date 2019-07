https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT colombiano llevó al volante a Colón Comesaña y una posible salida de Celis: "No creo que haya algo de venganza hacia mí"

Días atrás comenzó a circular un rumor que Colón tendría intenciones de transferir a Guillermo Celis, el volante que vino de la mano de Julio Comesaña y no rindió como se esperaba.

Precisamente, fue el propio DT colombiano quien salió a hablar sobre este tema. "Quizás Colón tenga una pretensión económica para largar a Celis, no creo que haya algo de venganza hacia mí. Yo me fui de Colón, no me echaron", dijo.

En ese sentido, el entrenador urugauyo remarcó: "Me fui porque el camino que estaba recorriendo no me iba a llevar a ninguna parte, entonces lo liberé a Colón y me liberé yo mismo, sólo con el pago de los dos meses que trabajé".

Sobre los futbolistas que contrató bajo su mandato, Comesaña señaló: "Los jugadores que llegaron, fueron con el consentimiento de los dirigentes, yo no puse ningún condicionamiento para que me traigan ocho jugadores. Y respecto de la pretensión de ser campeones, yo considero que el camino había que transitarlo de otra manera y no como se hizo".