El negocio de la “basura”

Ex intendente y actual concejal rufinense, al borde del juicio oral

En el marco de una causa que lleva adelante el doctor Claudio Bonadio, fue procesado el martes el ex mandatario de Rufino y actual concejal, Roberto Gustavo Dehesa. El funcionario, del Frente Para la Victoria, habría integrado un presunto esquema delictivo dentro de los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, durante el anterior gobierno nacional.

Pablo Rodríguez La Cámara encontró merito para su procesamiento al señalar que durante su gestión, se extrajeron fondos de cuentas bancarias “progresivamente” para realizar obras, pero las tareas nunca se realizaron. Dehesa, en la actualidad ocupa una banca por el Frente Para la Victoria en el Concejo Deliberante de Rufino y en las últimas elecciones fue candidato a intendente por el espacio que encabeza Omar Perotti. La causa que investiga la malversación de fondos, data entre el 2013 y 2015. Tanto Rufino como varias municipalidades del país, debían llevar adelante trabajos para el tratamiento de residuos. En total son 44 las sedes gubernamentales investigadas. Tenés que leer Confirman el procesamiento de más de 40 intendentes por fraude con un programa de residuos Debe recordarse, que hay tres ex jefes de Gabinete kirchneristas que están procesados: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a otros tres ex secretarios de Ambiente durante el gobierno “K”. En febrero último, Bonadio había procesado a 92 intendentes. Dijo que cada uno ‘con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $ 604.529.670,00, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales‘. Los acusados apelaron y la Sala I de la Cámara Federal revisó la situación de cada uno. Al revisar cada situación puntual se confirmó el procesamiento para 44 de los intendentes como partícipes necesarios del delito de “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública, mientras que para otros 42 se dictó la falta de mérito. Freyre, respira Si algo le faltaba para terminar su mandato en diciembre, era ser procesado por un delito de fraude. Dicen que el intendente de Venado Tuerto, José Luis Freyre, caminaba un poco más “aliviado” por los pasillos del palacio ubicado en Marconi y San Martín. Es que el funcionario, recibió la noticia de que a su causa le dictaron la falta de mérito. Tenés que leer El listado de los intendentes procesados por fraude: hay cuatro santafesinos En una de las fojas del dictamen de la Cámara, se hace referencia a la Intendencia de Venado Tuerto, advirtiendo en el análisis que “no da cuenta de un engaño orientado a la producción de un daño sino del hecho de que su intendente, José Luis Freyre, meramente habría alterado el orden de cumplimiento de las etapas del proyecto”. En este marco, tal la defensa hecha en su momento, la Cámara concluye que el dinero fue invertido en la planta de tratamiento de residuos. El próximo paso es el sobreseimiento definitivo.