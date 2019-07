https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.07.2019 - Última actualización - 11:40

11:32

Entretelones de la política provincial

Evo Morales: saludos sí, fútbol no

Filtrado. Durante la Cumbre del Mercosur, Evo Morales se hospedó en el Hotel de ATE. Allí saludó a militantes y referentes, pero no tuvo tiempo para el "picadito" en las instalaciones del hotel.

Evo Morales junto a Jorge Hoffman y militantes en el predio de ATE, donde se hospedó. Foto: Gentileza ATE



El Litoral | política@ellitoral.com El presidente boliviano Evo Morales llegó a nuestra ciudad con muy escaso margen de tiempo para sostener una agenda paralela (por ejemplo, participar en la llamada Cumbre de los Pueblos, que hasta el día anterior sesionó en Festram). Aún así, tuvo oportunidad de ser saludado por militantes y referentes del Movimiento Obrero Santafesino y del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, a la salida del hotel UNL-ATE, donde se alojó. Antes, fue recibido por miembros del Consejo Directivo de ATE, entre ellos el secretario general y candidato a diputado nacional Jorge Hoffmann, Marcelo Delfor, Adolfo Avallones y Patricia Rudel. o que no pudo hacer fue aprovechar las instalaciones del predio, y particularmente la cancha de fútbol, que había hecho reservar para la jornada anterior, pero que no llegó a utilizar porque se quedó un día más en Escobar.