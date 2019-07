https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.07.2019 - Última actualización - 9:11

9:06

En su paso por Jujuy Massa ratificó su postura sobre Milagro Sala: "La violencia y el robo deben tener castigo"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ratificó su visión respecto a la situación judicial de la detenida referente de la Tupac Amaru Milagro Sala y destacó que "la violencia y el robo de los recursos del Estado deben tener castigo".



Durante su paso por Jujuy para realizar distintas actividades políticas, el precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires se refirió a la dirigente kirchnerista, que enfrenta varias causas por presuntos hechos de corrupción.

En ese sentido, el tigrense fue consultado respecto a si su acercamiento al kirchnerismo había modificado su pensamiento en relación a Sala, a quien criticó duramente en varias ocasiones: en la campaña presidencial de 2015 la había tildado de "parásito" que se "roba los planes sociales".

"A mí no me cambió la opinión. Pienso lo mismo que siempre. Y, además, creo que la violencia y el robo de los recursos del Estado deben tener castigo", subrayó el ex diputado nacional en declaraciones al semanario jujeño El Expreso.

A la vez, Massa destacó que "está descartado" un eventual indulto a Milagro Sala en caso de que el Frente de Todos gane las elecciones y Alberto Fernández llegue a la Casa Rosada.

En 2015, el líder del Frente Renovador había apoyado en los comicios jujeños al actual gobernador, el radical Gerardo Morales.

Las declaraciones del postulante a la Cámara baja fueron cuestionadas por el "Comité por la Libertad de Milagro Sala y las presas y presos políticos de Jujuy", espacio que advirtió sobre "la injusta y arbitraria prisión" de la líder de la Tupac Amaru.

"Jujuy ha sido el laboratorio de un avance represivo que se extendió a todo el país. Muchas veces hemos expresado que en la Provincia que gobierna Morales no existe la independencia de los poderes. Los principales impulsores de la persecución política y judicial a la líder social incumplieron durante casi un año la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecía que Milagro Sala debía estar en libertad por considerar su encarcelamiento como una decisión arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", afirmaron los dirigentes que defienden a Sala.

Asimismo, el Comité recordó que Alberto Fernández se ha referido "públicamente" al "carácter arbitrario y el abuso de las prisiones preventivas" en la Argentina.

Con información de NA