https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.07.2019 - Última actualización - 16:10

16:03

En Netflix

Estreno: llega la 7° temporada de "Orange is the new black"

Foto: Gentileza



En Netflix Estreno: llega la 7° temporada de "Orange is the new black"

La serie protagonizada por Taylor Schilling, Laura Prepon y Natasha Lyonne, regresa con su séptima temporada este viernes 26 de julio.

“Orange is the new black” es la serie más longeva producida por Netflix. Esta nueva temporada que inicia el próximo viernes 26, mostrará cómo sigue la vida fuera de prisión para algunas, como Piper (Schilling), mientras las que continúan en privadas de su libertad se enfrentan a la autoridad, a condenas injustas y a la desafiante convivencia con otras reclusas.

“En su temporada final, Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella. La amistad entre Taystee y Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo”, nos adelanta la sinopsis oficial. Mirá el trailer