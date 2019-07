Cauteruccio ya es "casi" de Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El goleador que está en el Cruz Azul ya le habría dado el sí a Vignatti para venir a Santa Fe. Además, los dirigentes siguen buscando un arquero e insisten por Lucas Acosta de Belgrano.

El internacional uruguayo Mauro Da Luz y la figurita más buscada del mercado argentino, Federico Lértora, le dieron a Colón dos verdaderos saltos de calidad para un plantel que los necesitaba para la triple competencia. Pero, como reza el dicho, no hay dos sin tres. No sólo en cantidad, sino también en calidad, porque Vignatti “rompió el chanchito” con todo y ahora va por los goles de Martín Cauteruccio, el ex San Lorenzo que hace un par de años se llevó sus goles al Cruz Azul de México. “Es casi de Colón, sólo faltan detalles”, afirman.

Así, ese “9” grandote, de área y definidor que pidió Lavallén en la nota exclusiva con Enrique Cruz (h) para El Litoral, está a un paso de concretarse con la llegada del uruguayo de 32 años.

“El atacante, de 32 años de edad, no vio minutos el sábado en el debut de la Máquina con el empate sin goles ante Necaxa en Aguascalientes y luego de dos años de altibajos en La Noria buscaría una opción de recuperar el ritmo de juego en otro club, aunque de la Liga MX”, afirmaban los colegas mexicanos. Sin embargo, todo parece indicar que Vignatti les ganó de mano a los tres clubes mexicanos que lo querían: Veracruz, Atlético San Luis y Xolos de Tijuana. La salida es más deportiva que económica: el 31 de agosto expira su contrato con la máquina cementera.

Igualmente, el 3x 1 de Da Luz, Lértora y Cauteruccio no marcaría la retirada de Colón del mercado de pases en Argentina. Porque los dirigentes insisten en traer un arquero con rodaje, para poder generar la competencia con el uruguayo Leo Burián. Y en ese sentido, todos los cañones apuntan a Lucas Acosta, el golero de Belgrano que está en conflicto con la institución.



El Zulia, arriba

Sporting Cristal perdió 1-0 con Zulia FC en Maracaibo en un partido sin precedentes entre ambos equipos, los mismos que quieren hacer historia en la Copa Sudamericana y que terminó con la victoria de los venezolanos por la mínima diferencia.

Los primeros minutos del enfrentamiento entre “Cerveceros” y “Petroleros” plantearon un partido de igual a igual, en el que el equipo visitante adelantó sus líneas y los locales aprovecharon sus espaldas para los contragolpes, sin ocasionar mayor peligro a la portería visitante.

El primer tiempo del Sporting Cristal- Zulia FC terminó 0-0 y con pocas ocasiones para anotar por parte de ambas escuadras. Los venezolanos se acercaron un poco más a la portería rimense, aunque Patricio Álvarez estuvo a la altura y respondió de buena manera.

La segunda mitad del Sporting Cristal vs. Zulia FC inició con mucho vértigo. Sobre los 15 minutos del complemento, Frank Feltscher aprovechó un buen centro de su compañero para abrir el marcador en favor de los “Petroleros”.

La próxima semana, los “Cerveceros” tendrán que definir su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en Lima. Sporting hará de local en el barrio de Matute, donde está la cancha de Alianza Lima.