https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.07.2019 - Última actualización - 11:34

11:26

El Perrodista Humor: Annabelle, la muñeca maldita Según el gerente de la firma, la muñeca ahuyenta a los clientes con miradas aterradoras, acosa a los empleados con risas satánicas y se queda con los vueltos.

Martín Duarte | El Litoral

Una prestigiosa juguetería de calle Aristóbulo del Valle tiene serios problemas desde que se les instaló en la vidriera Annabelle, la muñeca maldita. Según el gerente de la firma, la muñeca ahuyenta a los clientes con miradas aterradoras, acosa a los empleados con risas satánicas y se queda con los vueltos. Incluso, los demás juguetes del local realizaron un paro de 24 horas para que se ponga fin al acoso laboral al que los somete Annabelle. En estos momentos, se aguarda la llegada de un escuadrón de Caza-fantasmas desde Eh.Eh.Uh.Uh. (el país que te llama y te asusta), para que destrabe el conflicto o maleficio.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Está en venta la casa de “El conjuro”

En julio de 2018, unos cinéfilos compraron la casa donde se filmó “El Conjuro” en Rhode Island. Hoy, esa propiedad está en venta porque sus dueños se hartaron de los fantasmas que la habitan: hacían fiestas nocturnas; se tomaban todo el whisky de la alacena; se fumaban los puchos; vaciaban la heladera; no levantaban la tapa del inodoro; no se limpiaban los pies con barro antes de entrar a la cocina; no lavaban los platos después de almorzar; no reponían el papel higiénico cuando lo acababan; entre otras incivilizadas conductas. Los habitantes de la vivienda recurrieron a un consultor sicológico paranormal para generar un código de convivencia humano-espectral que -finalmente- duró lo que dura “un susto y una disparada”.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

Exilio de zombis

La crisis golpea a vivos y no tanto. Con las reiteradas fugas de cerebros que hemos experimentado en nuestra nación, los zombis buscan nuevos rumbos ya que -según su paladar- la carne argentina ha perdido la calidad que tanta fama cosechó en el planeta. Con sus maletas y ataúdes, masticando rabia por dejar su patria, millares de muertos-vivos hacen cola en los aeropuertos en busca de una vida mejor que la que les puede brindar este país. La queja reiterada de estos exiliados gastronómicos es: “¡ an-teeees yohh e-le-gggía qué co-mer !”.

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

VAR en exámenes de ESO

El Ministro de Educación de la Nación, Lic. Ezequiel Zoilo Bruto, confirmó que -a partir de diciembre próximo- se aplicará el VAR en los exámenes del secundario. El equipo del VAR estará integrado por un padre, un alumno y un docente designados por sorteo; su función será controlar macheteadores, soplones y docentes excesivamente preguntones. De esta manera se busca dar respuesta a las altas tasas de repitencia y de alumnos con materias previas que se registran año tras año, especialmente, en los primeros años de la ESO (Escuela Secundaria Obligatoria).

Foto: Ilustración: Luis Dlugoszewski

ESO: exámenes al estilo “¿Quién quiere ser millonario?”

Un equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación -a través de una encuesta cuantitativa- detectó que los exámenes del secundario son extremadamente difíciles y estresantes para una generación que está habituada a tener todo a un click de distancia. En respuesta a esto, el jefe de la cartera educativa, Lic. Ezequiel Zoilo Bruto, anunció que -a partir del próximo mes de diciembre- se aplicarán exámenes inspirados en el programa de TV “¿Quién quiere ser millonario?”. Los alumnos responderán 12 preguntas de elección múltiple; tendrán 4 comodines (“50 por 50”; “comodín cambiar o saltar la pregunta”; “comodín de la llamada a la maestra particular”; “Comodín consulta machete de reojo”); y podrán ganarse vouchers para el cine, boliches o la cancha.