Jueves 25.07.2019

16:20

Sobre la renuncia de Roselló Video: "Puerto Rico, lo logramos sin armas", celebró Ricky Martin

El artista boricua fue unos de los referentes dentro del movimiento social que exigía la renuncia del ex mandatario puertorriqueño. En su cuenta de Instagram compartió un video celebrando la renuncia de Roselló, felicitando a la sociedad y agradeciendo a la prensa.



“Después de muchas décadas en donde Puerto Rico estuvo totalmente dividido, hoy estamos unidos, pasamos la página” sostuvo el cantante, quien se mostró conmovido por la demostración de fortaleza de los miles y miles que se manifestaron durante 12 días exigiendo la renuncia del ex gobernador Roselló.

El cantante celebró la dimisión del ex dirigente mientras pedía a los ciudadanos que no aflojen: “que se preparen porque lo que viene es maravilloso, sal a la calle, no lo dejes caer”. A su vez, se tomó un momento para agradecer a la prensa y a los medios de comunicación por haberlos mantenido informados: “gracias a ustedes, el mundo escuchó y somos un ejemplo” concluyó.

