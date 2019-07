Cuidacoches detenidos: entre la marginación, abandono y violencia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres cuidacoches fueron detenidos el fin de semana tras dañar un auto y amenazar a su dueño. La concejala Aeberhard reclama que se implemente la ordenanza sancionada por el Concejo. Para el intendente “no es la solución”, aunque piensa hacerlo.

Un nuevo caso de violencia que involucró a tres cuidacoches ocurrido el fin de semana puso en agenda pública otra vez el problema sobre su control, regulación y contención social. Una ordenanza municipal sancionada por el Concejo pretende hacerlo. Pero todavía no fue promulgada por el Ejecutivo.



La norma en cuestión contempla la creación de un plan inclusivo para estos trabajadores informales de la ciudad, a cargo de la Secretaría de Control (autoridad de aplicación). Para poder brindar el servicio de vigilancia de autos estacionados en la vía pública deberán realizar una capacitación, contar con un carné habilitante emitido por la Municipalidad —que a su vez deberá crear un registro— y no contar con antecedentes penales. Además, tendrán prohibido pedir una tarifa a los dueños de los autos, ya que la contribución será voluntaria. Y no podrán hacerlo en zonas donde rige el estacionamiento medido.



Lo cierto es que la norma todavía no fue promulgada por el Ejecutivo, por lo que no entró en vigencia y nada de ello es lo que sucede a diario en las calles santafesinas. Mientras tanto, la crisis económica arrastra cada vez más a personas que desesperadas por un alimento buscan su sustento diario y, entre otras alternativas, se suman a esta actividad a modo de changa.



La noche santafesina suele ser el escenario de encuentro entre esos mundos: quienes salen a consumir y recrearse y quienes pretenden cuidar sus autos a cambio de dinero. Y cuando los primeros pretenden no dejarles una contribución o los segundos imponen una tarifa, nace la discordia y la violencia, en medio de un tenso clima social agravado por la crisis.

Incidentes



El último caso de violencia ocurrió durante la madrugada del domingo en República de Siria y Castellanos, cuando tres jóvenes se negaron a entregarles dinero a tres cuidacoches. Esto desató la ira de los cuidacoches que los amenazaron de muerte, los corrieron con ladrillos y les rompieron el parabrisas del auto marca Audi color negro en el que circulaban. Tras la actuación policial, el fiscal de turno dispuso la aprehensión de los tres cuidacoches —dos hombres y una mujer— de 36, 34 y 18 años, por el delito de daño y coacción.



El otro caso ocurrido el sábado por la tarde no involucró a cuidacoches sino a limpiavidrios denunciados por amenazas al conductor de un auto que circulaba por Alem y Belgrano. Según consta en la denuncia policial, uno de los limpiavidrios quiso repasar el parabrisas del coche y ante la negativa de su conductor lo agredió y amenazó verbalmente. Tras la denuncia y la actuación policial, el fiscal de turno aprehendió a un joven de 32 años por amenazas, mientras que su compañero, de 35, fue demorado.

Reclamo opositor



Tras estos casos de violencia, este lunes la concejala Marcela Aeberhard (PJ), quien impulsó la sanción de la ordenanza que busca regular a los cuidacoches, anticipó a El Litoral que pedirán la urgente reglamentación de la norma, “que ya fue publicada en el Boletín, para que el intendente (José Corral) cumpla con lo dispuesto por el órgano legislativo municipal”.



“Si todo sigue igual, esto no va a cambiar”, se quejó la edil, y agregó que lo que “hace falta es la decisión política del intendente”, porque para tratar de solucionar el problema, la ordenanza “traza un camino posible”. porque “no todos los cuidacoches son extorsionadores violentos que dañan porque no reciben una gratificación”.



“Ojalá no existieran los cuidacoches, que viven una situación tan precarizada, porque esto se ha agravado por la crisis y la situación social”, advirtió Aeberhard, y sumó luego: “Tenemos conocimiento de que ahora no sólo trabajan los cuidacoches sino que también se están sumando sus hijos, por lo que la situación se está agravando y no encuentran una salida laboral”, reiteró.



Mientras se esperan los datos oficiales del registro que se debe crear, la última cifra que se conoce es de 2010, cuando se había relevado la presencia de unos 300 cuidacoches en la ciudad. A casi una década de ello se desconoce la cantidad actual.

Qué dice Corral



El intendente de la ciudad, José Corral, se refirió al tema este lunes por la mañana durante una recorrida por la obra de remodelación de avenida Freyre y dijo: “Estos casos son temas penales, que requieren la intervención de las fuerzas de seguridad y de la Justicia”. Y sobre la falta de reglamentación de la Ordenanza señaló: “No nos parece la mejor solución pero es la que eligió el Concejo”.



“Hay una ordenanza aprobada por el Concejo por mayoría hace unas semanas, incluso el próximo intendente (el concejal Emilio Jatón, FPCyS) participó de su elaboración. A nosotros no nos satisface esa solución”, insistió Corral, aunque luego dijo: “Vamos a implementar esa Ordenanza. Estamos en el momento de relevamiento para conformar un registro, tal cual lo prevé. De algún modo se va a formalizar la actividad de los cuidacoches”.

—Si no le parece la mejor solución, ¿por qué no la veta?



—Porque fue aprobada por más de dos tercios. No queremos transformar esto en una discusión política.

Sobre el final, el intendente anticipó: “Estamos en las tareas previas a su reglamentación. Más importante son las tareas de relevamiento, ver las situaciones, porque es un tema que hay que ver cuadra por cuadra. La ordenanza prevé que se formalice a los cuidacoches con cuadras en particular a su cargo. Requiere de un trabajo que ya estamos realizando. Si es necesario una reglamentación, en los próximos días lo haremos. Esperamos poder implementarla en el tiempo que nos queda de gestión”.