"Antes te robaban un cerdo; ahora van por las casas"

Lunes 29.07.2019 - Última actualización - 13:51

13:41

Productores y vecinos son víctimas de graves hechos delictivos. Denuncian que la zona está “liberada”.

Una escalada de hechos delictivos ha puesto a productores agropecuarios y vecinos de Santo Tomé al borde del colapso.



Es que lo que hace tiempo comenzó con hechos de cuatrerismo (robo y faenamiento de animales) ahora mutó a episodios de extrema violencia, que incluyen tiroteos y saqueos a viviendas.



Muchos de los golpes se dieron en campos ubicados a la vera de la Ruta Nacional 19, altura del kilómetro 4 y medio, llegando incluso hasta los límites con Colonia San José, parte de Sauce Viejo, y hasta en la zona de countries.



“En rigor lo que muchas de estas bandas pretenden es quedarse, por ejemplo, con las casas donde viven los puesteros”, dice Carlos Ingino, uno de los productores afectados, en diálogo con El Litoral.

Los daños y destrozos que quedan tras el paso de los rufianes.Foto: Gentileza

Tiros en la noche



La semana pasada ha sido una de las peores en materia de inseguridad y violencia.



El jueves un grupo de malvivientes ingresó a la casa de un puestero del campo de Ingino donde, tras provocar destrozos en puertas y ventanas, se llevó gran cantidad de objetos.



Pero la noche del sábado ocurrió lo peor.



“A un vecino le carnearon varios animales pero después quisieron entrar a su casa. Justo llegaron (policía rural) Los Pumas. Entonces los tipos se fueron pero se pasaron a nuestros campos. Allí quisieron entrar a la casa del puestero y empezaron a los tiros”, narró Ingino, quien es titular de la firma Figan.



“Fue una balacera terrible. Quedaron impactos en las paredes de las casas y hasta en los árboles. Esa noche no lo mataron al puestero de casualidad. Le tiraron con escopetas, con pistolas y revólveres. Tenemos cápsulas de 11.22 y dentro de la casa encontramos plomos de 9 milímetros”.



“¡Queremos las casas!”



“Fueron como 8 ó 9 tipos los que actuaron”, prosiguió el productor. “Iban pasando por los campos vecinos e iban arrasando, totalmente ‘sacados’ los tipos. Rodeaban las propiedades y gritaban: ‘¡Salgan que queremos las casas!’... ‘¡Las queremos para nosotros!’.



“Quienes hacen esto son tipos que conocen la zona y andan como si nada. A veces entran encapuchados y otras veces actúan a cara descubierta. Pero ellos tienen logística, tienen vehículos, armas de fuego. ¿Cómo es posible que no puedan agarrarlos? Esto no es un caso aislado. Han robado en todos los campos. Es una vergüenza todo”, se quejó.

Tenemos miedo



Más adelante Ingino señaló que “todo esto genera mucho temor. Lo que pasa es que antes te ‘cuatrereaban’ algún animal. A mí hace años que me vienen robando. Pero ahora van por todo. Te tirotean y quieren que te vayas. Nos sentimos totalmente desprotegidos.



La noche del sábado llamamos a Los Pumas, pero ellos se quedaron en otro campo y cuando escucharon la balacera no intervinieron. También llamamos al Comando. Ellos vinieron pero no pudieron detener a nadie.

Lo que nos preocupa es que en cualquier momento esto va a costar la vida de una persona. Esta gente ha demostrado que está dispuesta a todo. Abrieron fuego y no les importó si había una familia”, cerró.

Zona de countries

El domingo a la mañana una mujer que caminaba por la zona de countries linderos a la autopista, fue blanco de un violento asalto. La mujer hacia el trayecto que va desde Los Pinos hasta Aires del Llano cuando se vio interceptada por dos delincuentes que aparecieron en moto. Armados y a cara descubierta los sujetos despojaron a la mujer de sus zapatillas, una campera y un teléfono celular. La suerte quiso que en ese momento aparecieran en escena unos jóvenes que se dirigían al predio del Club Colón, quienes asistieron a la víctima y pusieron en fuga a los malvivientes.