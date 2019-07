https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 31.07.2019 - Última actualización - 12:29

12:27

“Hay un modo Unión: complicamos a los rivales y recuperamos el sello de los ‘80”, dijo el DT. Aclaró que su figura está sobredimensionada: “Soy una pieza más”.

El DT habló para los medios oficiales "Escucho mucho que Madelón maneja Unión", dijo el propio Leo “Hay un modo Unión: complicamos a los rivales y recuperamos el sello de los ‘80”, dijo el DT. Aclaró que su figura está sobredimensionada: “Soy una pieza más”. “Hay un modo Unión: complicamos a los rivales y recuperamos el sello de los ‘80”, dijo el DT. Aclaró que su figura está sobredimensionada: “Soy una pieza más”.

Luego del puntazo en Avellaneda para el debut de la Superliga contra Racing, el entrenador tatengue Leonardo Carol Madelón visitó el programa radial institucional que se llama “La Vida color de Unión”, dejando como siempre muy ricos conceptos.



“En líneas generales estamos bien. Sabía que se iban a ir jugadores, aunque no tantos. Pero son procesos y cosas que tienen que pasar. Empezamos a armarnos desde atrás asegurando al arquero y los defensores como (Damián) Martínez y (Jonathan) Bottinelli. Suplantamos los puestos que se fueron y ahora es cuestión de potenciar el rendimiento”, aseguró.



“Siempre tenés que ser positivo. Hubo ingresos importantes para las arcas del club con las ventas, pero también se hicieron esfuerzos para traer jugadores. Quedó la cuenta pendiente de traer a (Lucas) Villalba que era un jugador parecido a Bruno Pittón. Pero estamos bien. Tenemos buenos jugadores y una idea que se mantiene. Lo bueno es que todos los que vinieron lo hicieron con ganas y convicción. Estoy contento, sólo queda ver cómo se dan las cosas en el campeonato”.



Luego, analizó el debut contra el Racing Campeón en el Cilindro de Avellaneda: “Salvo un par de jugadas, no tuvimos riesgos. Más que nada centros. Los llevamos a lo que nosotros queríamos. Quizás si teníamos alguna contra precisa podíamos lastimar. Ahora vamos a cambiar. Como se mueve Defensa no tiene sentido jugar con línea de cinco por los jugadores que tiene. Mientras que contra Racing había que tapar algunos futbolistas para que Pastor (Gómez Andrada) sobrara en el fondo. Son partidos en las que pocas veces usas esta táctica, pero la tenemos bien entrenada y los nuevos entendieron rápido todo. Los jugadores cada vez más quieren venir a Unión”.

En medio de la charla, Madelón reflexionó sobre cómo ve la institución: “Veo al club creciendo. Unión va evolucionando. Van a ser seis años ya, con un bache en el medio cuando me fui a Belgrano. Es mucho tiempo y lo conozco bien al club, pero producto de eso muchos dicen que tengo poderío. Escucho mucho que “Madelón maneja al club”, que hay que hablar siempre conmigo para definir algo y no es así. Soy una pieza más. Está todo sobredimensionado. En la política se comenta que tantos años no es bueno porque se presta para muchas cosas; como que uno tiene derechos adquiridos y sin embargo yo sólo me siento una pieza más”.



Finalmente dejó un mensaje para todos los hinchas y socios de Unión: “Tenemos una marca buenísima en el fútbol porteño. La prensa de Buenos Aires tiene un respeto muy grande por Unión. Muchos quizás no se dan cuenta. Nos dicen que le complicamos la vida a todos y que con poco hacemos mucho. Te reconocen. Es el Unión bravo de los años 80 y lo recuperamos. Es un sello. El modo Unión, je”.