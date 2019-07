https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 31.07.2019

Adiós al triple talaq

India prohibe el ‘divorcio exprés’ musulmán

Así de fácil era para un hombre musulmán en India divorciarse de su mujer. En su presencia, por correo, llamada telefónica o hasta por Whatsapp. Si pronunciaba o escribía “me divorcio” en árabe tres veces (no necesariamente consecutivas), quedaba libre de toda obligación con su esposa. La dejaba en la calle. Hasta ayer, cuando el Parlamento indio aprobó una “histórica” ley que criminaliza el triple talaq, una práctica que no está recogida en la sharia ni en el Coran pero que se calcula que afecta al 67% de las musulmanas divorciadas en el país.

