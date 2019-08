https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga Santafesina: Tiene que ganar para ser campeón

San Cristóbal no quiere postergar más la vuelta

Tras la suspensión del pasado fin de semana, el “Verde” visita a Las Flores con la intención de asegurarse una final por el primer ascenso, aunque Nacional no se resigna. Comienza el Clausura en la máxima categoría.

Foto: Luis Cetraro



