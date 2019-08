La jueza Servini llama a indagatoria a Luis Spahn

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Recibían cheques de AFA y los descontaban en sus propias empresas”, es el argumento que el Juzgado explicó a Clarín. El 3 de septiembre arranca el desfile en Comodoro Py.

Es una de las notas más leídas del día. ¿El título?: “Relaciones entre la política, el fútbol y las finanzas”, afirma Clarín con la firma del periodista Daniel Santoro en su edición de hoy. Y luego explica: “Fútbol para Todos: descubren nuevos vínculos entre financistas investigados y Quilmes, Independiente, San Lorenzo y Huracán”.



“Entre los 20 financistas llamados a indagatoria por la jueza federal María Servini en la causa por el desvío de fondos de “Fútbol para Todos” figuran: Pablo David Fernández (tesorero de Independiente), Octavio Di Meglio (de San Lorenzo), Jorge Galitis (ex de Huracán), Carlos Dávola (de Tiro Federal de Rosario) y Luis Spahn (de Unión de Santa Fe), entre otros. Se trata de un dato clave porque para el juzgado cumplieron un “doble rol” de recibir cheques de pago diferido de la AFA y descontarlos en sus propias empresas, haciendo un negocio financiero. Mientras, aparece la quebrada empresa Cresta Roja comprando 36 cheques diferidos por 10 millones de pesos al Club Quilmes que dirigió Aníbal Fernández y una denuncia contra el presidente de Lanús, Nicolás Russo, por haber supuestamente advertido por teléfono a un financista de los allanamientos dispuestos por la magistrada.



“La ronda de indagatorias comenzará el 3 de septiembre con los directivos de la cooperativa Amigal Jorge Galitis (ex dirigente de Huracán) y Eduardo Amirante. Fuentes judiciales estimaron que Amigal cambió cheques por “302 millones de pesos”. Voceros de Galitis negaron la comisión de delitos y sostuvieron que fue una “operatoria legal”.



“Luego seguirá con Carlos Dávola (directivo de Tiro Federal de Rosario) y Carlos Rainaldi de Climafin y Mariano Antonovich y Clarisa Vich de Trend Capital S.A. Luego le llegará el turno para defenderse de las acusaciones de la jueza y el fiscal Eduardo Taiano a Luis Spahn (directivo de Unión de Santa Fe) de la financiera Celestino Spahn y a Claudio Di Meglio (ex Tesorero de San Lorenzo) de Mafra SA. El otro turno corresponde a Gabriel Lamare, Pablo Daniel Fernández y Juan Pablo Fichera de Global Finanzas e Intercredito.



“Seguidamente, declararán Hernán Pablo Arcioni, quien ya estuvo investigado por movimientos financieros en el caso Skanska, de Credibell, y Juan Mauri y José Luis Schipani de Cooperativa Mercoop SA. En la lista de llamados a indagatoria, seguidamente figuran José Emperador y Ricardo y Oscar Fiorito de Fiorito Factory, así como Ezequiel Giménez de Sumacredit cooperativa de crédito. Siempre según las fuentes judiciales, el último turno es para Diego y Matías Pomenare de PCA Valores.



“Este primer grupo de indagados corresponde a las financieras que más cheques descontaron del total de 30 allanadas. En el informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal (DATIP) se precisan relaciones societarias entre directivos de clubes de fútbol y de la AFA con financieras y otros miles de datos que aún no pudieron ser terminados de analizar por el equipo de Servini. Fuentes del juzgado aclararon que Guillermo Greppi de la mutual Propyme está mencionada en el informe de la DATIP pero no fue llamado a indagatoria por la jueza.



“El circuito financiero que investigan la jueza Servini y su equipo empezaba cuando la jefatura de gabinete depositaba a principios de mes los fondos públicos en forma líquida en la cuenta de la AFA en el banco Credicoop. Entre el 2009 y el 2015, el gobierno de Cristina Kirchner entregó unos 4.600 millones de pesos a la AFA para financiar el plan Fútbol para Todos. En el 2009 el dólar valía unos 4 pesos. El 75 por ciento de ese total se pagó a través de 50 mil cheques de pago diferido de los cuales ahora hay 16 mil bajo la lupa de la justicia porque se sospecha encubrieron negocios financieros ilegales o el pago de coimas.



“Luego la AFA repartía a los clubes, en concepto de derechos de TV, cheques de pago diferido a 30 ó 60 días cuando para la Justicia “debería haber entregado los fondos líquidos que tenía”. En tercer término, los clubes descontaban los cheques en financieras y se llevaban efectivo perdiendo entre el “15 y 20 por ciento” de su valor nominal y bloqueando la posibilidad de saber quién fue el último destinatario del dinero. Las financieras, finalmente, depositaban los cheques de la AFA en bancos para también especular con los intereses. Así se distribuyó el 75 por ciento de esos fondos públicos. Fuentes judiciales sospechan que la elección de las “cuevas” financieras u operadores de bolsa “estaban direccionadas desde la AFA o desde el Gobierno”.



“El resto de los fondos se usó para pagar deudas a la AFIP y un 2 por ciento del total a la fundación “El Futbolista”, que conducía Sergio Marchi, donde la jueza descubrió más de 2 millones de dólares en una caja de seguridad, la compra de un lote millonario sobre Bernardo de Irigoyen e Independencia y pagos de dentaduras para directivos de esa entidad que consideró, también, desvío de fondos públicos. La caja de seguridad era tan pesada que se le cayó al efectivo de la Policía Federal que la trasladó ante un camión.



“En la causa también se halló que había un convenio entre la AFA y la firma de camiones IVECO que “no respetó el pago de los cuadros tarifarios” para la publicidad durante la transmisión de los partidos de fútbol.

“Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) avanza en la sustanciación del juicio oral por la primera parte de la causa FPT en las que están con procesamientos confirmados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y el ex administrador del plan, Gabriel Mariotto, por supuesto fraude al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También están ya en esta etapa del proceso, el ex presidente de la AFA y ex titular de Argentinos Juniors, Luis Segura; el ex tesorero de esa entidad, Rubén Raposo, y los ex miembros de la comisión directiva Miguel Silva, Carlos Portell, José Lemme, Norberto Monteleone y Raúl Pagano, así como los directivos de la fundación “El Futbolista” Sergio Marchi y Carlos Alberto Pandolfi, y el ex titular de IVECO Natale Rigano. En cambio, Juan Spinosa, aunque inicialmente había sido procesado por Servini, fue finalmente sobreseído por una cámara de apelaciones. El juicio oral no tiene aún fecha de inicio pero en las fuentes se afirmó que “avanza a toda velocidad” en esta causa iniciada en el 2014 por una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió que luego fue ampliada por su colega Graciela Ocaña”, finaliza el extenso informe de Clarín.

