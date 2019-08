https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue de cuatro mil millones como efecto del pago del aguinaldo e ingresos por debajo del índice inflacionario. Estuvo entre los temas analizados en la reunión de transición entre la actual administración y delegados de Omar Perotti.

Las cuentas fiscales Junio disparó el déficit semestral Fue de cuatro mil millones como efecto del pago del aguinaldo e ingresos por debajo del índice inflacionario. Estuvo entre los temas analizados en la reunión de transición entre la actual administración y delegados de Omar Perotti.

En la primera mitad del año, los egresos superaron en 10.580 millones de pesos a los ingresos fiscales de la provincia, número que estuvo presente en la reunión del jueves entre los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, con los dirigentes designados por Omar Perotti en el equipo de transición. Las cifras oficiales están ya expuestas en la página del Ministerio de Economía con los números correspondientes a junio.



En el sexto mes del año, los egresos superaron en 4.019 millones, de acuerdo al Análisis de Finanzas Provinciales que elaboran las secretarías de Finanzas e Ingresos Públicos y de Hacienda de la cartera que conduce Gonzalo Saglione. Se admite que el rojo fue impactado además por el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario.



Como informó El Litoral este viernes, el estado de las cuentas generó un intercambio discursivo entre Saglione y el ex ministro Coordinador Rubén Michlig en la reunión de transición. Tras ella, Saglione explicó que el rojo es “por efecto de la caída de la actividad económica, con su correlato de menor recaudación propia y menos coparticipación”. El ministro reivindicó la decisión de la gestión de haber sostenido la obra pública y aseguró que la cifra del déficit es sustentable desde el punto de vista fiscal.



En términos oficiales, en junio los recursos totales de la Administración Provincial fueron $ 27.056,34 millones, compuestos por $ 26.840,24 millones de recursos corrientes y $ 216,10 millones de recursos de capital. El 71,3 % de los recursos son tributarios.



Así en el primer semestre los recursos totales de la Administración fueron de $ 135.048,47 millones. A ese número se llega con el 65,8% de fondos nacionales y 34,2% de origen provincial.



Los recursos tributarios en el primer semestre crecieron 42,2% con respecto al mismo período del año anterior, porcentaje menor a la inflación.



Los egresos



En junio los gastos totales alcanzaron los $ 31.075,48 millones. Entre dichos gastos se destacan los servicios sociales que representaron un 63% del total. Sumando a los servicios sociales los gastos de servicios de seguridad y servicios económicos se llega a explicar el 81,7% del gasto.



En el primer semestre del año los gastos totales alcanzaron $ 145.629,11 millones, “los cuales incluyen el impacto de los acuerdos salariales alcanzados en el presente año y el aguinaldo correspondiente al primer semestre”, se informa.



Los servicios sociales representaron un 61,1% de total de gastos.



No obstante, el informe subraya que analizando la evolución del gasto durante el primer semestre, en términos económicos, se destaca el gasto de capital con un crecimiento de 62,5% respecto al mismo período del año anterior, recordando que esa cifra se compara con 2018 que fue récord en la inversión en gastos de capital en la última década.



El otro dato es que las transferencias a municipios y comunas por conceptos coparticipables alcanzó en el primer semestre $ 14.391,81 millones.

Mirabella



El diputado justicialista Roberto Mirabella habló del déficit fiscal. “Estamos evaluando cómo evoluciona esto, porque no es lo mismo estos últimos dos años que los próximos dos. La situación económica se agrava, tenemos ya 15 meses de caída económica y esto va a repercutir en la recaudación provincial, tantos en los ingresos propios como en las transferencias”.



Respecto del déficit de los primeros 6 meses admitió que “uno supone que en diciembre podría llegar al doble. No es para alarmarse, pero es en lo que hay que ponerse de acuerdo con el gobierno que está terminando. Ellos tienen la responsabilidad hasta diciembre. Estamos preocupados, es una situación que lógicamente en los próximos seis meses no va a cambiar: empeora o sigue igual... Pero sabemos que no va a mejorar”, explicó.

Caída industrial



El Ipec difunde desde hace tres meses el Índice Provincial de Actividad Industrial (Ipai) y esta semana informó que durante abril registró una caída del 17,6 respecto del mismo mes del año previo. “Si bien a principios de 2018 existieron condiciones favorables para el sector, desde abril de ese año puede observarse una desaceleración en el nivel de producción industrial”, agrega el informe.



Durante abril de 2019, los bloques industriales que componen el Ipai mostraron comportamientos dispares: la mayor recuperación se observó en procesamiento de carne y pescado con 6,4%, seguido del sector madera, papel y productos derivados, excepto muebles, que presentó una variación anual de 0,3%. En el extremo opuesto, existieron sectores con caídas en sus índices, principalmente en reciclamiento y reparación de maquinarias, que registró -33,6% y maquinaria agrícola y equipos de uso general, con -28,3%.



Considerando los sectores de mayor relevancia para la provincia, aceites y grasas de origen vegetal, presentó una caída anual de 21,4% en abril de 2019, mientras que la fabricación de metales comunes se contrajo un 21,5% en el mismo período. Por otro lado, productos elaborados de metal mostró una contracción de 18,0% en términos interanuales.



Precios



El Ministerio de la Producción informó que ya son 160 los comercios que ofrecen el programa Precios Cuidados Santa Fe, valores que se mantendrán en agosto en niveles iguales a los de julio. El programa sumó cuatro productos a la lista en el mes de julio: picadillo de carne y paté de foie, mermelada en pote, lentejas al natural y bizcochos materos. En total son 25 los productos, la mayoría de origen santafesino, entre alimentos, artículos de aseo y limpieza que conforman la canasta.