Varios muertos y heridos por un tiroteo en un centro comercial en Texas

Por lo menos 19 personas murieron y 40 quedaron heridas hoy por los disparos efectuados por un hombre en un supermercado en El Paso, Texas, Estados Unidos, en un tiroteo que el presidente Donald Trump calificó como “terrible”, informaron fuentes policiales.



Por el hecho fue detenido un hombre blanco de 21 años, confirmó el gobernador adjunto de Texas, Dan Patrick, a la televisora Fox News, según la agencia de noticias Europa Press.



Fuentes policiales citadas por medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Patrick Wood Crusius, oriundo de Dallas, Texas.



Medios periodísticos locales elevaron la cantidad de víctimas fatales a 22 y detallaron que entre ellas hay cuatro niños, indicó la agencia ANSA.

Entre los heridos, nueve de los cuales estaban esta tarde en estado crítico, hay al menos dos niños, dijo un vocero del sanatorio Del Sol a la televisora CBS.



La televisora local KTSM -filial de NBC News- exhibió un video en el que el presunto autor de la masacre ingresa en el centro comercial vestido con remera negra y pantalones cortos, con un protector auditivo y portando un fusil de asalto.



ABC aseguró que testigos le ratificaron que esas imágenes coinciden con lo que observaron.



El incidente comenzó alrededor de las 11 (las 13 en la Argentina), cuando la Policía de El Paso recibió un aviso para intervenir en las afueras del centro comercial Cielo Vista.



De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue causado por al menos un hombre armado que disparó dentro de la sucursal del supermercado Walmart ubicada en ese centro comercial, que a esa hora estaba repleta.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!