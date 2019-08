Marcos Cleri: "Hay que cuidar los votos y ponernos manos a la obra otra vez"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actual diputado nacional y candidato a renovar su banca, sostuvo que “se comienza a construir una armonía entre la provincia de Santa Fe, con la victoria de Omar Perotti, y el próximo gobierno nacional”.

Antes que se conocieran datos oficiales del escrutinio, cerca de las 21.20, en el búnker del peronismo en Rosario arrancó el festejo, con Marcos Cleri, candidato a diputado nacional, a la cabeza. El legislador nacional Cleri agradeció a los fiscales y a los militantes que a esa hora seguían en las escuelas con el escrutinio.

El dirigente de La Cámpora difundió datos de mesas testigos que le daban ganador a la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, con el 44 por ciento de los sufragios, de acuerdo a esas mesas testigo. A esa hora aún no se habían cargado los datos oficiales del escrutinio, algo que era tema de conversación y preocupación entre los militantes peronistas.

“Agradezcámonos a nosotros”, arrancó Cleri en el auditorio del centro cultural Atlas en el centro de Rosario. Desde allí los dirigentes y militantes del Frente de todos siguieron el complicado escrutinio. Antes de las 21.20 decidieron salir a difundir los datos de las mesas testigos para poder festejar mientras los medios de prensa estaban aún al aire.

“Hay que cuidar los votos y ponernos manos a la obra otra vez. Hay que construir la Argentina que tenemos que poner de pie”, afirmó Cleri, quien resaltó que “se comienza a construir una armonía entre la provincia de Santa Fe, con la victoria de Omar Perotti, y el próximo gobierno nacional. Eso va a ser muy bueno para los santafesinos”.

Trabajo colectivo

El dirigente de La Cámpora llamó también a ‘construir el gran sueño colectivo a partir de diciembre‘, y pidió a la militancia: ‘Después de cuidar los votos hoy, tenemos que volver a poner manos a la obra para poder construir esa Argentina que nos merecemos, poder poner a la provincia de Santa Fe de pie para que la Argentina se ponga de pie, y poner a la Argentina de pie para que Santa Fe crezca‘.

Antes de que Cleri subiera a festejar en el centro cultural Atlas, la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas afirmó que “las victorias no se construyen solas sino que son fruto del trabajo colectivo. Después de las elecciones provinciales les pedimos a todos que no bajaran los brazos y eso ocurrió. La sociedad le dijo no a un gobierno que nos ha lastimado mucho”.



“Vamos a dar vuelta el resultado”

En el búnker de Juntos por el Cambio las caras eran largas. Federico Angelini dijo que “estamos manejando números de mesas testigo similares a las del socialismo”, lo cual equivale a cuatro diputados para esa fuerza.

Esos datos que antes difundió Enrique Estévez señalaban que una ventaja del ocho por ciento del Frente de Todos con Juntos por el Cambio. Pero Angelini no reveló los datos de Cambiemos, mientras el nerviosismo por la escasez de datos oficiales era palpable.

“Como sucedió en la Paso en 2015 vamos a dar vuelta el resultado. En la ciudad de Santa Fe la elección fue pareja, en Rosario nos fue bien en el centro y mal en la periferia y en el interior tuvimos un buen desempeño”, explicó Angelini, junto a la integrante de la lista Ximena García.

“Se esperaba una distancia de más de ocho puntos y estamos haciendo una mejor elección de lo que esperábamos”, dijo Angelini, aunque su rostro no mostraba conformidad con el resultado ni el clima que se vivía en el búnker de Cambiemos.



La “tercera opción”



En el búnker de Consenso 2019, Estevez y Verónica Irizar, quien perdió la interna con el intendente electo Pablo Javkin, fueron quienes presentaron las mesas testigo que lo daban en tercer lugar al ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Nadie respondió si habían logrado una buena o mala perfomance en el comicio. Pero Estevez remarcó con cierto optimismo que “en Santa Fe hay espacio para una tercera opción”, y ya empezó a delinear la campaña de cara a octubre al señalar que “tanto el actual gobierno nacional como el anterior han demostrado que trataron mal a Santa Fe”.

El diputado provincial Rubén Galassi, quien estuvo en el búnker de campaña, adelantó “Lavagna y Estévez están arriba de los dos dígitos” pero que en general Consenso Federal es víctima de la fuerte polarización entre las dos principales frentes.