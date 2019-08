Fernández, Cristina Kirchner y Kicillof analizaron el resultado electoral en el Instituto Patria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fórmula presidencial del Frente de Todos compartió un almuerzo informal con los candidatos a gobernador bonaerense y a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens.

La fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, compartió este lunes un almuerzo informal en el Instituto Patria con los candidatos a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens.

El encuentro se dio horas después de que la ex presidenta llegara a Buenos Aires desde Río Gallegos, donde anoche siguió los resultados de la elección en soledad, ya que al no haber vuelos programados que la pudieran traer de vuelta ese mismo día, no estuvo en los festejos que se dieron en el búnker montado en el Complejo Cultural C, de La Chacarita.

Los 15 puntos de diferencia que la fórmula presidencial de Frente de Todos le sacó en las PASO al Frente Juntos por el Cambio, con el que el presidente Mauricio Macri busca su reelección en octubre, fue uno de los primeros puntos que se analizaron en el encuentro.

El resultado que logró Kicillof en las elecciones del domingo, en las que superó a la gobernadora María Eugenia Vidal por 17 puntos, triunfando en distritos en los que gobierna Cambiemos, incluido el pago chico de la gobernadora (Morón) que conduce su ex marido, Ramiro Tagliaferro, fue el otro eje de análisis.

Según confiaron fuentes partidarias a Télam, Cristina Kirchner elogió una vez más la campaña electoral que llevó adelante quién fuera su ex ministro de Economía, a quién felicitó una vez más.

Si bien perdió frente al actual jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, todos también elogiaron la performance que tuvo ayer Matías Lammens en la Ciudad de Buenos Aires, donde cosechó el 32,05% de los votos.

"Después de analizar los resultados, en un clima de gran felicidad por la respuesta de la gente, repasaron las estrategias que van a instrumentar en el segundo tramo de la campaña, de cara a las elecciones de octubre", dijeron fuentes partidarias a esta agencia.

Según confiaron voceros a Télam, la "cuestión económica" también fue materia de análisis, dada la suba que tuvo hoy el dólar que llegó a los $ 66 en algunos bancos y terminó cerrando con una fuerte baja en $ 52,57.

Ante ésto, Alberto Fernández señaló a los medios que "lo que pasó hoy con el dólar es el resultado de un Gobierno que no dijo la verdad durante mucho tiempo, pero finalmente la verdad aparece."

Además, consultado sobre la posibilidad de ser convocado por la administración Macri, Fernández remarcó que "el Gobierno nunca los convocó a nada, con lo cuál no se para qué nos convocaría hoy", y confió que el único dirigente del Gabinete que hoy lo llamó fue el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Una vez finalizada la reunión, Fernández, Kicillof y Lammens abandonaron el Instituto Patria y continuaron con sus actividades.

Un par de horas después, la ex presidenta también se retiró en medio de un tumulto de gente que la esperaba en la puerta, durante el recorrido que hizo hasta el auto posó sonriente para las selfies y autografió su libro "Sinceramente" a quienes se lo pedían.

Con información de Télam