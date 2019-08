Federer fue demasiado para Londero en Cincinnati

Se terminó el paso de Juan Martín Londero por el Masters 1000 de Cincinnati. El cordobés se cruzó en el camino de Roger Federer, quien lo derrotó por 6-3 y 6-4 en la segunda ronda.

Luego de el buen debut en el que derrotó al ascendente italiano Marco Berretini por 7-6 (7-3) y 6-3, el tenista argentino poco pudo hacer ante uno de los mejores de la historia.

7-time champion @rogerfederer speeds past Juan Ignacio Londero 6-3 6-4 in 61 minutes to book his spot in round 3 at #CincyTennis pic.twitter.com/EHDeN80cst