El pase a planta de contratados en la mira, durante la transición

La provincia posee más de siete mil vacantes en el escalafón general. Desde el equipo que representa a Omar Perotti consideran que la actual administración apeló a la figura del trabajador temporario para enmascarar ingresos sin mecanismos de selección. Interpretan que el pase a planta debe hacerse por ley.

Según datos oficiales, el escalafón general de la provincia posee 41.907 cargos presupuestados y 34.725 ocupados. La diferencia entre ambas cifras arroja el número de vacantes que hoy existen en el Estado, en el marco de lo que se considera paritaria central: 7.182 cargos. Allí están contemplados empleados administrativos, personal no docente y enfermeros, representados por los gremios ATE y UPCN. La información fue incluida en la documentación con la que el gobierno de Miguel Lifschitz comenzó a responder parte de la requisitoria que el equipo de transición designado por Omar Perotti, dejó sobre el escritorio del ministro de Gobierno, Pablo Farías, semanas atrás. Los datos se conocen, además, en plena discusión paritaria por el pase a planta permanente de un número incierto -oscilaría entre los 1.500 y dos mil- de trabajadores temporarios.



Las cifras iniciales fueron confirmadas a El Litoral por miembros del equipo de transición de la gestión entrante. A criterio de los informantes, la única manera de que los pases a planta se puedan concretar es mediante una ley. Los delegados del gobernador electo entienden que de lo contrario, la incorporación de personal a planta violaría la Ley de Responsabilidad Fiscal que no permite aumentar el gasto corriente y permanente a seis meses de que una gestión concluya. Por eso, insisten en que la efectivización de personal debería hacerse mediante una ley de excepción para no incurrir en un imcumplimiento de la normativa citada.



Para la nueva gestión, mantener a este universo de trabajadores en su condición de “transitorios” fue una situación deliberada. Explican que durante la actual gestión se apeló a una figura jurídica “forzada” o que había perdido vigencia, para enmascarar el ingreso de personal evitando mecanismos de selección, y solapando el cargo presupuestario.



Según plantean, el personal transitorio apareció y creció en número durante la gestión de Miguel Lifschitz. “En 2015, no había ni un solo contratado -aseguran. Hubo una intención del gobierno actual de disimular la contratación de gente y dejar sin efecto los métodos de selección que había durante la gestión de Antonio Bonfatti”. En rigor, los futuros administradores advierten que esos mecanismos de selección también encerraban vicios; eran “problemáticos” y terminaba resultando un ingreso manipulado y encubierto con un supuesto mecanismo de selección”. El procedimiento, a la vez, generaba un aumento de la planta de personal. Los delegados de Perotti interpretan que desde que Miguel Lifschitz asumió como gobernador, se “inventó” una figura para contratar personal que implica pagar aportes y retenciones, pero sin utilizar un cargo presupuestario. En consecuencia, no aparecen esos cargos en la planta ocupada. Esta “maniobra” técnica también habría permitido, a criterio de los futuros gobernantes, la manipulación de ciertos casos a la hora de resolver quién debía ser contratado.

Una de las preguntas que plantean los representantes del gobernador electo es por qué, habiendo más de siete mil vacantes disponibles en el Estado, se apeló durante toda la gestión a la figura del “contratado”. La hipótesis que ensayan como respuesta plantea que dicho procedimiento -como se dijo- enmascara ingresos sin atravesar ningún mecanismo de selección, y oculta el verdadero incremento de la planta de personal.



“Si van a ingresar sin concurso -advierten-, hay que exceptuarlos del mecanismo de ingreso porque se trata de algo masivo. Hay que determinar si es necesario o no cubrir la vacante y luego establecer cómo se llega a ese listado. Implica un procedimiento que debería hacerse en cada repartición con un expediente que incluya el contrato, y la certificación de que ese personal presta servicio en la repartición correspondiente. Eso debería estar luego fiscalizado por gremios y Tribunal de Cuentas para elaborar, finalmente, el proyecto de ley. Éste es el procedimiento que corresponde”, sentenciaron.



Paritaria, a cuarto intermedio



La reunión de la comisión técnica de la Paritaria Central pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 3 de septiembre donde seguirán analizando la situación del personal contratado y el posible pase a planta permanente.



En la reunión de este martes, el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Recursos Humanos y Función Pública, Federico Crisalle, presentó a directivos de UPCN y ATE un informe con trabajadores que revisten en esa condición. El trabajo incluye contratados al 31 de diciembre de 2017, con contratos vigentes y con continuidad a la fecha. Los representantes gremiales se manifestaron en desacuerdo con dicho corte y exigieron que se incluya a todos aquellos contratados en la misma condición hasta agosto de 2018 de modo que se respete el año de antigüedad. También los técnicos de los sindicatos exigieron que se contemplen todas las modalidades que vinculen a estos trabajadores con el Estado provincial.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del decreto Nº 2348, declaró asueto para el personal de la administración pública provincial para el día lunes 19 de agosto. La medida va en concordancia con lo estatuido por el Decreto Nacional N.º 923/17 que establece los días no laborables con fines turísticos.



Mediante la Ley Nº 27399 se procedió a establecer el régimen de feriados nacionales y días no laborables, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Por tanto, el lunes 19 de agosto será día no laborable, posterior al feriado del 17 de agosto, día en que se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del General San Martín.