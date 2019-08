https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mujer fue hallada enterrada en un campo de Hersilia. En su muro de Facebook había posteado desesperados pedidos de auxilio

Indiferencia y muerte Nadie escuchó los gritos de Silvia

La tarde del martes la apacible población de Hersilia se vio sacudida por un hecho macabro. En un descampado de la zona rural fue hallado el cuerpo sin vida de Silvia Noemí Quinteros.



La mujer, que tenía 28 años, estaba desaparecida desde el 1° del corriente. Esa misma noche su hermana Sol, llegó hasta la comisaría 6ta. de Hersilia y realizó el pedido de paradero.



El caso fue puesto a consideración de la fiscal de San Cristóbal, doctora Silvia Verney, quien ordenó se inicie la búsqueda de inmediato.



A partir de entonces los trabajos fueron realizados por agentes del departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género y de la división Operaciones de la Unidad Regional II de Rosario.

Estos últimos fueron quienes, con ayuda de canes adiestrados, hicieron el macabro hallazgo.



El cuerpo de la mujer se encontraba semienterrado (a unos 80 centímetros de profundidad), en un terreno de la zona rural de Hersilia, aunque bastante próximo a la zona urbana.



En una primera observación se habría advertido que tendría una severa lesión en el rostro.



No obstante ahora se ordenó la realización de una autopsia para precisar la causa de muerte, como así también determinar si la mujer fue enterrada cuando aún estaba con vida.

El esposo detenido

Desde un primer momento quien quedó en el foco de las sospechas fue Javier Piedrabuena (30), ex pareja de la mujer y padre de sus hijos.



Debido a reiterados hechos de violencia intrafamiliar el nombrado tenía orden de restricción y no podía acercarse a la mujer. Así y todo para el 14 de agosto se había programado una audiencia de conciliación.



En horas de la madrugada del miércoles, la fiscal Verney ordenó la detención del esposo de la víctima.



El hombre ya fue detenido y quedó alojado en dependencias de la Unidad Regional XIII.



La audiencia imputativa podría realizarse en el transcurso del próximo jueves o el viernes.

Amenazada



Una vez que el vínculo amoroso llegó a su fin, se inició un verdadero infierno en la vida de Silvia.



La mujer era objeto de agresiones verbales y amenazas, en situaciones donde muchas veces se llegó hasta la agresión física. Silvia sufría no solo por ella, sino que temía por la suerte de sus tres pequeños hijos, de 6, 9 y 10 años.



Desesperada, la mujer decidió dar cuenta de su situación a través de su muro de Facebook. Allí, todavía hoy pueden leerse frases que reflejan el estado de temor y angustia que estaba padeciendo.



Auxilio



Lo que sigue son algunos de los posteos realizados por Silvia en su muro de Facebook:



* “Tengo que vivir con miedo de saber que tengo que tener siempre ojos en la espalda, para ver que no me pase nada... de que no me lastimes a mí... ni a mis hijos... ni la restricción te para... hasta dónde fuiste capáz de llegar”.

* “Tengo miedo por Dios, ya no doy más (emoticones de lágrimas) Protegeme por favor... protege a mis hijos... te lo pido por favor.... que no nos pase nada”.