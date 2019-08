"Me gusta mucho cómo juega Unión", dijo Leo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Manifestó que quiere mejorar lo que hizo —clasificar a dos Sudamericanas— y sueña con jugar la Libertadores. “Se viene un partido difícil con Newell’s”, aseguró.

Manifestó que quiere mejorar lo que hizo —clasificar a dos Sudamericanas— y sueña con jugar la Libertadores. "Se viene un partido difícil con Newell's", aseguró.

Leonardo Carol Madelón arrancó de la mejor manera esta Superliga con el nuevo Unión, modelo 2019-2020. A pesar del fixture, que le puso en el camino al campeón en su casa de Avellaneda y al subcampeón en el 15 de Abril en la segunda fecha.



Es real que la prensa capitalina lo elogia a Leonardo Carol, responsable de hacer muy buenas campañas con bajo presupuesto y sin grandes nombres en cada plantilla.



El DT de Unión habló con el programa “Segundo tiempo” por la emisora 94.7 de Capital Federal, hablando de varios temas, incluso haciendo nombres propios del mundo tatengue.



— El arranque de Unión en la Superliga: “Fue bueno ganarle a Defensa y Justicia y no perder con Racing. Ahora viene un partido difícil con Newell’s, siempre es complicado jugar en Rosario, pero el equipo está bien y nosotros como cuerpo técnico también”.



— Los objetivos de esta temporada: “El desafío es seguir consolidando al equipo en Primera, el otro día veía el partido de Talleres y Central y a cada rato decían el ex Unión, eso es importante como también el gol que anotó Bruno Pittón en San Lorenzo. Todos jugadores que pasaron por acá. Y ahora llegaron los nuevos y hay que armar otro equipo”.



— La competencia de los arqueros: “Nosotros teníamos dos arqueros, Peano de 20 años que ya había debutado, pero se lesionó. Y ante la ida de Nereo (Fernández) buscábamos un arquero competitivo. A Moyano lo conocía de Godoy Cruz y cuando pasó a Aldosivi hablé con mi amigo Walter Perazzo; me gusta hablar y preguntar y después charlé con gente de Gimnasia y también nos hablaron muy bien del jugador”.



— La llegada de “Panterita”: “Es difícil competir en el mercado, apostamos por Bou y eso fue bueno, ojalá se sienta cómodo ya que es un buen jugador. No queda otra que buscar de todas partes y armar el rompecabezas. Los equipos grandes y Vélez estarán en el grupo de arriba y después está el grupo de los equipos que nos animemos”.



— El mensaje al hincha tatengue: “Si yo fuera conformista me quedaría por un buen contrato y el objetivo estaría logrado, ya estamos en la Sudamericana del año que viene y con un buen promedio. Pero la idea es mejorar lo hecho, yo no puedo decirles a los hinchas que seremos campeones, pero que vamos a pelear seguro. En su momento fueron campeones Argentinos, Banfield y Arsenal, imposible no hay nada, pero hay que ir progresando en el tiempo. Lo bueno es que el equipo va mejorando en el juego”.



— Su juguete preferido, el equipo: “Me gusta mucho cómo juega Unión, estamos armando equipos que se paren de visitante y traigan puntos, pero lo que me da Unión es tranquilidad para armar equipos. Yo trabajé en otros equipos en situación de emergencia. No jugaba como me gustaba sino como lo necesitaba el equipo, buscaba más el resultado que el rendimiento. Y eso ahora no sucede”.



— Los nuevos: llegan y juegan bien: “Los jugadores que vienen se adaptan rápido a lo que yo le puse el modo Unión, esa frase la dije después del partido con Independiente del Valle, porque ese día fuimos compactos, se observó un equipo corto, agresivo, de máxima intensidad. Erramos dos penales, pero jugamos muy bien”.



— El crecimiento de Unión: “Unión es un club apetecible, en la temporada 2017/2018 nos eligieron entre los equipos que mas situaciones de peligro creamos. Y en la última temporada estuvimos segundos detrás de Boca, quizás si teníamos a Benedetto clasificábamos a la Libertadores. Pero lo importante es que el hincha está muy contento con su equipo”.