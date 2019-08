Tres poderes en busca del acuerdo por el Código Procesal Civil y Comercial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Silberstein y Falistocco insistieron con la necesidad de pasar a la oralidad y agilizar el sistema. Compromiso de avanzar en definir la letra chica del proyecto.

“El Código Penal está en la etapa de los diarios todos los días, pero la vida de los argentinos está regulada por el Código Civil y Comercial” advirtió Ricardo Silberstein, ministro de Justicia y Derechos Humanos, ante una docena de diputados encabezados por el presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, y ante el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco. Precisamente Falistocco recordó que mientras Santa Fe -años atrás- discutía la necesidad de la oralidad en los juicios penales, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que advirtió la inconstitucionalidad del proceso vigente en los fallos Llerena y Fraticelli. “Que no ocurra lo mismo con el proceso civil y comercial” pidió.



Silberstein y Falistocco concurrieron ayer a la presidencia de Diputados a una reunión abierta con integrantes de la Cámara para analizar y discutir aspectos del mensaje enviado por el Poder Ejecutivo para que Santa Fe tenga un nuevo Código Procesal Civil y Comercial adaptado al nuevo código nacional de fondo en la materia. La Cámara tiene fijada una preferencia para la sesión del jueves venidero pero el acuerdo todavía no parece cerca. “Vamos a postergar el tratamiento” admitió uno de los diputados presentes, Hay retoques a varios artículos aunque parece firme la decisión de los diversos sectores políticos en avanzar con el tema. El justicialismo estuvo ausente del encuentro con sus legisladores aunque no así con asesores, entre ellos Gustavo Peters.



El ministro de la Corte y el ministro de Justicia fueron enfáticos en la necesidad de la reforma. Los acompañaron jueces y camaristas del fuero y el Secretario de Justicia, Angel Fermín Garrote. Por el lado de Diputados en lo general hubo algunas observaciones del radical Santiago Mascheroni y de Julio Loss, uno de los asesores del macrista Raúl Fernández. En tanto, los radicales Edgardo Martino y Jorge Henn fueron a algunos aspectos puntuales referidos a agilizar procesos con vehículos retenidos y con el sistema de adopciones, respectivamente.



No fue la primera reunión amplia que se realiza en la Cámara de Diputados para tratar el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo. Silberstein recordó que en la elaboración del proyecto participaron no solo los poderes del Estado sino también colegios de Abogados, de Magistrados y las universidades públicas. El objetivo es tener un nuevo Código que reemplace el vigente desde 1962 y teniendo en cuenta que el 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.



La oralidad en el centro



“El proceso no debe matar al derecho” advirtió el ministro de Justicia para afirmar que con procesos que duran de tres a diez años “no se da respuesta a la ciudadanía”. Admitió que existen tensiones entre los actores del derecho a la hora de hacer cambios pero valoró la necesidad de ir a la oralidad en ese fuero para “que los jueces den la cara”, valoró la necesidad de comprimir el proceso, simplificar plazos. “El proceso no debe ser un sembradío de emboscadas, de trampas” señaló más adelante el rosarino ex decano de la Facultad de Derecho de la UNR. Les recordó a los legisladores que el texto está en línea con el de las restantes provincias “Santa Fe es una de las pocas provincias que no modernizó el texto. Los temas civiles y comerciales generalmente no son tapas de diarios pero tiene estrecha vinculación con el acontecer diario”.



Después fue el turno de Falistocco quien narró muchas de las experiencias que se están viviendo en las audiencias que ya se vienen realizando en juzgados de Santa Fe y Rosario. Más tarde el propio Henn dijo haberse sorprendido cuando debió concurrir como testigo a una de esas audiencias. “El corazón de la reforma pasa por las audiencias, con un juez más activo, que no espera que se haga todo el proceso por escrito y luego decide con la sentencia”. Sobre este aspecto, Silberstein afirmó que el 80 de los expedientes de papel en una causa no sirven para la definición de las causas. “Tenemos que adaptarnos al nuevo código de base, a la Constitución Nacional que dio rango de ley a los tratados internacionales. Debemos acomodarnos porque vamos a tener problemas” advirtió el ministro de la Corte.



Luego ante una pregunta puntual de Mascheroni prometió que se aplicaría en forma simultánea en toda la provincia al asegurar que la única inversión necesaria son las salas de audiencia donde se harán las reunidas filmadas. Precisamente el radical hizo mención a algunas diferencias en el texto que se están discutiendo al igual que desde el bloque del Pro.



Sobre el final y cuando no quedaban más preguntas, el socialista Rubén Galassi pidió la opinión de los visitantes sobre las reformas votadas el año pasado al Código Procesal Laboral también con el objetivo de acelerar los procesos. Entonces Falistocco reclamó cargos y Silberstein dijo que están en marcha los concursos al igual que los de médicos y auditores que debe realizar la Corte.

Educación

La Comisión de Educación de Diputados acordó y dictaminó el proyecto de ley para establecer el boleto educativo gratuito universal al unificar cuatro iniciativas que tienen estado parlamentario.



Además miembros de la Comisión se reunieron con la ministra de Educación, Claudia Balagué para analizar la marcha del debate de la futura ley de Educación. Los diputados acordaron gestionar una reunión con los integrantes de la Comisión de Educación del Senado.

Reconocimientos



La Cámara de Diputados reconoció ayer a la agrupación Canticuénticos por sus diez años de trayectoria en un cálido acto que terminó con una actuación de la banda en el hall de la Legislatura ante alumnos de escuelas de la zona invitados especialmente. El proyecto de reconocimiento a Canticuénticos fue presentado por Mercedes Meier (Frente Social y Popular).



Luego también la Cámara reconoció con diploma de honor a los médicos reconquistenses Matías Sander Berman y Federico Reinares en reconocimiento a su trayectoria y prácticas quirúrgicas en beneficio de la población infantil. En este caso, el reconocimiento fue iniciativa del radical Héctor Gregoret. Los profesionales realizaron dos inéditas cirugías pediátricas en el hospital Alassia de nuestra capital.



Gregoret consideró que “es un muy buen reconocimiento para estos jóvenes profesionales, dos médicos que se han preparado y capacitado para realizar estas operaciones. Dos especialistas con amplia formación académica y práctica quirúrgica, adquiridas tanto en el país como en el extranjero. Se trata de personas muy valiosas en lo profesional y humano, de jóvenes que están enseñándonos permanentemente”.