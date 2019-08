Tránsito complicado en un sector de barrio Las Flores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un bache de dimensiones considerables en Pavón al 4700 complica el tránsito en un sector de barrio Las Flores, ya resentido por mal estado de las calles aledañas y obras inconclusas en la zona.

Si bien el reclamo ya fue tomado por Aguas Santafesinas, Enress y Atención Ciudadana, los vecinos de un sector de barrio Las Flores están preocupados por los problemas que generan las demoras en la conclusión de la obra de reparación de un bache de grandes dimensiones.

El socavón se encuentra sobre el asfalto de Pavón al 4700, aunque los restos de su reparación también descansan sobre la acera. Según informaron los vecinos, comenzó como un pequeño bache de cincuenta centímetros de diámetro, que, a su vez, generó una rotura en un caño subterráneo de agua. Demoras de más de un mes en la reparación provocaron, en tanto, un hundimiento de metro y medio de lado y cincuenta centímetros de profundidad, en la principal calle doble mano del Complejo Habitacional 6124, ubicado entre Larrea, Millán Medina, Blas Parera y Europa.

Este problema puntual agrava un dilema mayor que tienen las casi 200 familias que viven : el barrio está cercado y Pavón es la vía principal de circulación. Este sector de barrio Las Flores limita, al este, con la cancha de Club Atlético Las Flores, al oeste con los fondos de un corralón de materiales y la Casa Beata Clara Bosatta, al sur con el predio de El Alero de Las Flores y el zanjón de 12 de Infantería, y al norte con la obra inconclusa de calle Larrea donde, además, el asfalto termina abruptamente en algunas transversales y genera un escalón de más de 20 centímetros de altura de diferencia con la calle de tierra. El estado del asfalto del barrio en general es regular, ya que fue pensado para tránsito liviano, pero por las obras de Metrofé y calle Larrea toleró el recorrido reprogramado de varias líneas de colectivos y maquinaria pesada durante meses.

En cuanto al socavón, Vanesa Sosa, vecina de Pavón al 4700, indicó que los reclamos se iniciaron el 3 de julio en ASSA y Enress, aunque recién el 10 de agosto, tras notificar al área de Atención Ciudadana de la Municipalidad, se realizó el trabajo de reparación de la pérdida. En tanto, informó que “ya hubo varios accidentes, se cayeron varias personas, dos motos y tres bicicletas” y, además, hubo diferencias entre vecinos porque algunos no querían que el tránsito agrandara el bache y hasta consideraron colocar una “soguita” de lado a lado de la calle, aunque, finalmente, desistieron de la idea. La vecina también recalcó que al ser una calle de doble circulación y con muchos comercios, en hora pico se juntan los camioneros y los proveedores generando importantes demoras.

Otro vecino, Mauro Marucci, relató la historia del pequeño bache que se convirtió en un hundimiento que hoy “ocupa el 70%” de la calle y dificulta mucho el pasaje de los autos en la intersección con Pasaje Pividori, que, a pesar de tener buen asfalto es de un ancho considerablemente menor, por lo que se provocan embotellamientos. “A cada rato se escuchan bocinazos, frenazos de golpe, en cualquier momento va a haber un accidente grave”, aseguró. A este inconveniente se suma que el ancho de los pasajes – así como el espacio que deja libre para circular el vallado del socavón – impiden la circulación del camión recolector de residuos, sobre todo cuando hay vehículos estacionados en la vía pública.

Además, opinó que “el vallado está mal realizado”; según consideró, “un 20% del socavón se encuentra fuera de la cerca”, lo que puede ocasionar un sinnúmero de accidentes. Asimismo, observó que las vallas no están balizadas, por lo que representa un peligro para “los autos que vienen a cierta velocidad, o las motos, y no se esperan este tipo de vallado”.

Mauro también aclaró que, si bien Aguas Santafesinas ya realizó la reparación de la pérdida, no fueron retirados los sobrantes de la obra, que quedaron apilados a un lado – y por fuera – del cercado, “con una altura cercana de un metro, que está ocupando cerca de un radio de tres metros cuadrados que está fuera de la cerca y sobre la vereda, inclusive obstruyendo el cordón cuneta” . “Llueve y algún anciano o chico , o una persona con capacidades motrices limitadas se puede caer en cualquier momento, ya ha pasado acá cerca cuando intervinieron el zanjón mucha gente se cayó porque es una zona muy arcillosa, tenemos vecinos que se han caído, tenemos una vecina acá a la vuelta que se hizo una operación de la cadera porque justamente se cayó, nadie se hace responsable de ese tipo de cosas, y si llega a llover esto se va a hacer un barrial en toda la calle”, enumeró, añadiendo “la polvareda, los trastornos en lo que es el tránsito, a los vecinos, y a los chicos que no pueden jugar”. Además, la montaña de escombros se encuentra a centímetros del desagüe pluvial y esto, en caso de lluvias, podría ocasionar obstrucciones.

Por el vallado y los escombros ha realizado, además, el reclamo número 49197 en Atención Ciudadana. Ahora, ASSA, que tiene tiene tiempo “hasta el 30 de este mes para finaliarlo antes de entrar a la parte judicial”, según explicó Mauro. “Pedí una fecha estimada a ASSA para ver cuándo va a venir la parte vial de ellos a solucionar lo que es el asfaltado, no me quisieron dar fecha, me dijeron que vuelva a llamar mañana, pasado mañana y así hasta que ellos supiesen cuándo van a hacer eso pero no me podían dar fecha concisa de cuándo iban a reparar el socavón”, aseguró. Y lamentó que, desde lo que era “un socavón chiquito”, “hoy, estamos hablando de una intervención treinta veces más costosa; se tuvo que traer una excavadora, dos camiones y cinco personas pera intervenir cuando tranquilamente con una cuadrilla y una camioneta se pudo haber intervenido y no haber generado gastos innecesarios”.

