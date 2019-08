Noche de cuarteto en el Súper Bailando

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres parejas se presentaron en la pista de ShowMatch. Flor Vigna y Facu Mazzei obtuvieron el puntaje más alto en lo que va del ritmo.

Una maravilla

La pareja que abrió la pista fue Flor Vigna y Facu Mazzei, quienes hicieron una coreografía del tema “Cómo olvidarla”, de Rodrigo, cantado por Facu. “¿Mati Napp ya es novio formal?”, le preguntó Marcelo a la bicampeona. “Lo quiero mucho”, aseguró ella. Ángel De Brito (9) encabezó la ronda de devoluciones con elogios: “Son muy sólidos. Hicieron un cuarteto más urbano, pero bailan tan lindo que es maravilloso verlos. Me encantó”. A Pampita (voto secreto) también le gustó mucho: “Son de los equipos que espero con ansias para ver qué traen. Nunca dejan de sorprender. Son de los pocos que le hacen honor al Súper Bailando. Fue un placer tenerlos en la pista”. Nacha (9) continuó con los halagos: “Me gustó mucho. Son muy exactos. Lo hicieron tan lindo que me hicieron olvidar lo feo del vestuario que eligieron”. Y Marcelo Polino (5) pidió el BAR y apuntó: “Yo hubiera preferido la versión de Rodrigo, pero me gustó mucho”. En representación del BAR, Flavio Mendoza coincidió con Pampita: “Para mí son los mejores. Estuvieron increíbles los trucos. Punto para arriba”. Laura Fidalgo también subió la nota y destacó: “Fue hermoso y prolijo”. En tanto, Aníbal Pachano concluyó: “Fue una gran coreografía, aunque la previa me aburrió. Punto para arriba”. Total: 26 puntos.

Entre el baile y la dulce espera



En segundo turno, Mariela “La Chipi” Anchipi realizó una performance junto a Jorgito Moliniers de “Por lo que yo te quiero”, de Walter Olmos. En la previa, la bailarina se refirió a los rumores de embarazo y confesó: “Estoy en la duda. Cuando salga de acá me voy a hacer un test”. “Son dos bailarines excelentes. Vengan a bailar como bailaron hoy. A la Chipi la vi mejor que nunca. Fue la mejor gala de ustedes”, aseguró De Brito (10) en la ronda de puntajes. “Me gustó mucho la coreo. Los vi tranquilos y conectados. Esta pareja hoy tiene algo especial”, observó Pampita (voto secreto). “Creo que Jorgito está celoso. A mí no me pasó nada. Yo no los vi tan exactos”, discrepó Nacha (6). “A mí me gustó lo que vi. A Jorgito le faltó un poco más de pisada, pero estuvo bien”, consideró Polino (5), que volvió a pedir el BAR. Para Flavio, la coreo tuvo algunos errores pero subió un punto “porque se viene un bebé”. Laura vio más “blanda” a la Chipi y mantuvo la nota, mientras que Pachano agregó un punto y concluyó: “A mí me gustó. Estuvo mucho mejor de expresión”. Total: 23 puntos.



No pudo lucirse



A continuación, Lola Latorre y Facundo Insúa se presentaron para bailar “Soy un adicto a ti”, de Walter Olmos. De Brito (6) comentó: “Lo vi con más energía a Facundo que a Lola. Igual, son muy buenos. Me gustó, pero no tanto como otras veces”. Para Pampita (voto secreto), “la coreo estuvo bien” pero los perjudicó utilizar un carrito como elemento adicional. Nacha (5) analizó: “Es una pareja linda, pero un poco pasada de energía. Son chicos bailando en una pista, pero necesitamos más”. En tanto, Polino (3) solicitó nuevamente el BAR y afirmó: “Para mí no fue una linda noche, no me gustó mucho”. A su vez, Flavio reconoció: “A mí me encantan, pero hoy no me gustó nada. Facu tiene que ayudarla más en los trucos. Punto para abajo”. A Laura le encantó “energéticamente”, pero encontró falencias técnicas en Lola y mantuvo la nota. Por último, Pachano advirtió: “No hace falta tanto truco para Lola, porque al no tener técnica no se va a poder lucir. Punto para abajo”. Total: 12 puntos.

