Pese a la recesión, el comercio promete "un espacio inédito" en la Expo Rural de San Justo

Durante la 75ª muestra del agro, la industria y el sector comercial se expondrá el Paseo del Centro a escala, con las mismas intervenciones urbanísticas que una cuadra de la ciudad. Charlas, artesanos y servicios para disfrutar de intensas jornadas en el centro-norte provincial.

Que el país tiene una virtual parálisis en su economía, es cierto. Que algunos rubros lo sufren más que otros, también. Pero la rueda sigue girando y hay que pensar estrategias para no quedar en la parte de abajo. Llega una nueva edición -la 75ª- de la Expo Rural de San Justo y el comercio, como en cada cita, quiere mostrar su potenciar a toda la región.



En diálogo con El Litoral, Eduardo Taborda, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia (Fececo), comentó que un año más forman parte de la Expo Rural de San Justo, “con el condimento especial de que la muestra cumple 75 años y eso nos motiva a potenciarla aún más. En el marco de las actividades, junto con el Centro Comercial local, el Paseo del Centro y el municipio sanjustino vamos a poner en escena un Paseo del Centro reducido, que es representar una calle de nuestra ciudad dentro de la muestra, con sus veredas, mobiliarios, luces, cartelería, negocios y todas las actividades de fortalecimiento sobre el comercio”.



“Todo eso significa, según creemos y sostenemos, algo único en el país, ya que no hemos visto que una colaboración público-privada desarrolle en escala una cuadra de la ciudad con una intervención urbanística, tal como denominamos desde nuestras cámaras, de Fececo y de Came, centros comerciales abiertos. Y eso es lo que intentaremos representar en la exposición”, precisó el dirigente.



“Es muchísimo el apoyo que estamos teniendo, porque año a año la muestra va creciendo. La gente ya espera el momento de mostrar a San Justo, ya que antes era un encuentro para mostrar el comercio en la localidad y hoy los comerciantes y expositores van a mostrar a San Justo a la región, a la provincia y al país. Esto nos enorgullece como dirigentes, porque hace varios años que venimos trabajando en el asociativismo, en que entre todos podemos ser grandes. Nos sentimos muy satisfechos, pero sin bajar los brazos para continuar trabajando en este camino, que es el bienestar de los comerciantes, que generen mayores ventas y que San Justo sea un centro de región”, agregó Taborda.



Uno de los CCA pioneros en la provincia



Eduardo Taborda recordó que desde el Centro Comercial e Industrial de San Justo empezaron a trabajar en este formato de CCCA hace más de 11 años junto a Came y Fececo.



“Dimos los primeros pasos en cuanto a la concientización para romper ese paradigma de ver únicamente el negocio de uno mismo y no al de al lado, sin asociarse entre comerciantes. Ese trabajo no era sencillo, porque cuando hablábamos de CCCA algunos nos decían ‘o le sacamos el techo al negocio o sacamos la mercadería afuera’. Nunca fue así, sino que el concepto es dinamizar un espacio determinado dentro de la ciudad. Nos llevó un tiempo largo, con gobiernos que entendieron más y mejor; otros que no. Por suerte, en esta gestión local el intendente nos comprendió de entrada y nos dijo que eso era lo que había que hacer, porque las ganas que tenemos los dirigentes del CC y Fececo sumadas a las ganas de los comerciantes no alcanza, faltaba la pata pública, algo que siempre nos trabó porque hay que intervenir ámbitos que son de todos”, agregó.



El dirigente detalló que al principio hubo inconvenientes económicos, porque toda intervención urbanística es cara, así que comenzaron haciendo los llamados ‘pupitos’ en algunos comercios, que es básicamente una extensión del espacio del negocios. “Comenzamos con algunas estructuras móviles, para probar y ver qué le faltaba. También porque era una apuesta a la idiosincrasia de la gente de la ciudad, donde estamos acostumbrados a que tres cuadras quedan lejos y vamos en auto, donde queremos estacionar dentro del negocio y donde queremos comprar casi desde el auto. No es así. Hay que caminar, entrar, charlar con el comerciante. Ese fue el camino, de entender que si lo hicieron en otro lado y funcionó, acá también puede funcionar”.



“Hoy es muy aceptado -subrayó-, seguimos haciendo intervenciones en diferentes cuadras de la ciudad, con cinco sectores delimitados para intervenir. Primero fue el Paseo del Centro -sobre Av. Iriondo- , que es el lugar más comercial, pero la idea es hacerlo en los cuatro puntos cardinales. En este momento no tenemos obras en marcha, pero se están aglutinando los comercios en las zonas delimitadas. El ingreso norte y sur de la ciudad, favoreciéndonos ahora la ruta nueva que va a hacia Soledad. De a poco vamos generando nuevos sectores comerciantes. El proyecto crece, quizás no a un ritmo muy acelerado, pero todos los días tratamos de sumarle algo por más chico que parezca”.

Reunión plenaria

En el marco de la muestra se convoca una vez más a los dirigentes del comercio a la realización de la reunión plenaria de la Federación de Centros Comerciales. Esta vez -señala Eduardo Taborda- con una particularidad: es la primera reunión plenaria que contará con miembros de todos los puntos de la provincia de Santa Fe.



“Eso nos enorgullece como dirigentes, porque somos el inicio de una nueva Fececo y, si bien no tenemos dividida la provincia, somos el norte y el sur. Pero ahora somos la federación de la provincia de Santa Fe en su totalidad”, remarcó. Y adelantó a este medio que se tratarán temas de actualidad, con una situación de la economía que golpea a todos.

La buena noticia



“Pese a todo lo que ocurre en el país, desde la federación estamos en vísperas de la inauguración de nuestra primera sede. Eso nos pone muy felices, porque es un logro de todas las entidades que forman parte de Fececo”, ponderó el titular de la institución, Eduardo Taborda. El local se ubica en la esquina suroeste de las calles Hipólito Irigoyen y Rivadavia de la ciudad de Santa Fe. La inauguración sería a mediados de septiembre.