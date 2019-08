Miley Cyrus estrena tema sobre su ruptura con Liam Hemsworth

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miley Cyrus ha demostrado, una vez más, que es una artista inconmensurable.

El discurso oficial trata de silenciar el hecho de que las cantantes, además de ejercer como divas encima del escenario, también tienen un vasto conocimiento musical: la mayoría dominan varios instrumentos y componen las canciones que después millones de personas en todo el mundo corean.

Y una de ellas es Miley Cyrus, que a pesar de que ha sido tomada poco en serio; primero, debido a su personaje como Hannah Montana y después, por sus coqueteos con el twerk cuando aun no era tan popular como ahora, ha demostrado que es una artista inconmensurable.

Pero lo cierto es que solo hace falta adentrarse un poco en su carrera para reconocer que la celebridad sabe cómo interpretar temas tan dispares como Jolene, de Dolly Parton, o Don’t Dream It’s Over, de Crowded House.

Y ahora, acaba de publicar su nuevo EP, She’s Coming, que Cyrus ha usado como declaración de intenciones.

Inmersa en una polémica por su ruptura con Liam Hemsworth tras siete meses de matrimonio, en la que hay terceras personas de por medio, la cantante ha estrenado hoy Slide Away, una canción que aborda su relación con el actor. “Había un momento en el que todo era un paraíso”, asegura la celebridad. “Pero me levanté un día y todo eso se había convertido en polvo; querido, lo teníamos, pero ahora lo hemos perdido, así que es el momento de dejarlo ir”.

Y por si no fuese lo suficientemente explícita, continúa. “Venga, ya no tenemos 17, ni somos quiénes solíamos ser”, canta en referencia al comienzo de su relación hace una década. “Quiero mi casa en las montañas, pero no el whiskey ni las pastillas. No me rindo fácilmente, pero creo que me bajo”, zanja Cyrus, que ha decorado la portada del single con unos botes de pastillas y unas botellas alcohólicas.

Con información de Vanity Fair