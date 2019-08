https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Superliga Argentina Así quedó la tabla de posiciones luego de los partidos del sábado

Luego de los encuentros jugados el viernes y el sábado, la tabla de posiciones sufrió varias modificaciones.

Con el empate entre San Lorenzo y Central, ambos equipos quedaron con 7 unidades y ninguno pudo mantener el puntaje ideal.

Por otra parte, Unión no pudo con Newell's y continúa con 4 unidades. La Lepra tiene 6 y un partido menos.



Finalmente, River goleó a Racing y es otro de los equipos que están en la punta con 7.

Este domingo, juegan Patronato vs Huracán; Defensa y Justicia vs Arsenal, Lanús vs Vélez y Boca vs Aldosivi.