Lunes 19.08.2019

19:21

Mirada desde el sur Acomodando el GPS

Raúl Emilio Acosta



Los idus de agosto vienen bravos. Debemos acomodar el derrotero después de una fuerte cachetada de realidad.



El sistema de Global Position System podría ayudar pero... ¿qué destino le ponemos? Deberíamos indicarle un destino al GPS.



Meterse en la historia del almanaque parece tonto, admitamos la tontería ¿Cuándo se va Mauricio...?



En kalendas, nonas o idus... Se va... cuando se indique constitucionalmente según almanaque. Qué almanaque. El Almanaque romano es un lío.



En primer lugar dividían el mes en tres períodos: kalendas, nonas e idus que en principio se correspondían respectivamente con la luna nueva, la luna media y la luna llena. Esto significa que no conocían la división en “semanas”, que no se impuso en realidad hasta el emperador Constantino.



Los idus indicaban la luna llena y se correspondían con el día 13 en los meses en que las nonas caían el día cinco y con el día 15 en los que las nonas caían el siete.



Al Mauri le fue mal en kalendas, nonas e idus. En rigor le fue mal al bolsillo del país y eso no tiene arreglo. El almanaque no hace bromas. La única discusión que se sostiene es si fue yerro, ineptitud o determinación de lograr que las variables micro económicas se descalabren a este punto.



También si fue premeditado contarnos breves historias de Alicia. En cierto momento pienso que Mauri es una suerte de sombrerero loco. En otras oportunidades creo que es suyo el sistema del té de las cinco, llueva, truene o salga el sol. Y la historia de Lewis Carrol que re significara Charlie (“quien sabe Alicia este país...”)



EL AMANECER CONTADO



Christian Salmon, en Storytelling, sostiene que los verdaderos gobernantes son los que, en la mañana, se explican según cuentan los relatores. Los “spin doctor” que te cuentan como viene todo porque la verdad, la verdad, uno confía en los relatores matutinos antes que en los gobernantes o mejor: entiende a los gobernantes según lo que cuenten los relatores matutinos de los programas de éxito. Éxito que se logra por la seducción del relato y la traducción.



En el Siglo XXI le agregaron el telefonito como atadura y puerta al mundo en las pantallas... de los telefonitos. Hemos escrito sobre este punto.



Y debemos insistir: lo que contaron, cuanto anunciaron, lo que dijeron que iba a suceder no sucedió.



Más allá del cuento de los sistemas de redes, los votos, ah... los votos, esa antigualla de la democracia, resolvieron de modo diferente a los relatores y los “Geo Localizadores” y sistemas de convencimiento, monitoreo y estupidización. Chau. Punto. No sirvieron los cuentos.



El país esta muy mal económicamente y eso apareció. Nada se puede hacer para convencer a la mañana a quien no tuvo nada que comer la noche anterior.



Antes (junio 16) la ciudad de Rosario, no aprobó a la Intendente Mónica Fein. Listo. Terminado. Bueno, terminado no... se viene un lío bárbaro por los números que no cierran y las licitaciones que no han sido ni buenas, ni sólidas, ni claras. No hay plata en el bolsillo del país y en Rosario no fue bueno el sistema de Alumbrado, Barrido y Limpieza, eje de la administración.



El mismo 16 de junio la provincia no avaló a la administración de cabeza socialista e integración radical. Ni plata, ni alumbrado, barrido y limpieza, ni seguridad. Los Monos derrotaron al socialismo y son el peor fantasma de la próxima administración.



FECHAS CLAVES



El 11 de agosto de un mes que, se ha dicho, es muy importante para la humanidad, kalendas, nonas e idus deciden que el bolsillo es básico y el Mauri no es bueno para engordarlo o recuperarlo. El resto es encuestas que decían una cosa y votos que dijeron otra.



Al GPS hay que “ponerlo en modo Remes Lenicov”. Hay que clarificar las variables y que sea lo que se corresponda. Después veremos, sobre octubre 27, si las cosas son como suponemos o el GPS nos lleva al precipicio. No hay que desdeñar la posibilidad de un GPS fuera de calibre o con datos falsos. No sería la primera vez. Recordemos, el GPS se cotiza en dólares.