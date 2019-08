Sorpresa y memes tras las críticas de Lanata, Majul y Andahazi al Gobierno

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tres tradicionales defensores de la gestión Cambiemos generaron sorpresa y burlas por su nueva posición contraria al gobierno nacional, tras la crisis que generaron los resultado de las PASO.

Jorge Lanata, Luis Majul y Federico Andahazi recibieron críticas por su cambio de opinión sobre el Gobierno nacional.

Jorge Lanata abrió su programa “Periodismo para Todos” con un análisis de las medidas tomadas por el Gobierno en la última semana. Al respecto, opinó que “parece que (Macri) quiere comprar votos”, que las medidas son “torpes” y “patéticas”, y que “no podés darle a la gente en tres meses lo que no le diste en tres años”. Además, adelantó que le preocupa “que ante la derrota se agite la idea del fraude”.

En tanto, en “La Cornisa”, Luis Majul criticó al Gobierno y sus militantes y apuntó a los seguidores de Macri: “los panqueques son una plaga, pero los necios son más peligrosos", defendiéndose así de las acusaciones por cambiar de opinión. Además, admitió que se reunió con Alberto Fernández y brindó detalles del encuentro. Y su columnista Federico Andahazi se sumó a los cuestionamientos y opinó que “los trolls son fascistas”, “intolerantes” y “retrógrados”, y que “la tontería motivacional no sirve para nada”. Además, atribuyó la derrota electoral de Cambiemos a Durán Barba y Marcos Peña, aunque consideró que Alberto Fernández “dice lo mismo que Macri cuando asumió”.

Las novedades fueron recibidas con incredulidad tanto por algunos de sus colegas. Tal es el caso de Jorge Rial, quien dijo que “Majul no puede decir que desconocía la realidad” y aseguró que respeta más a Alfredo Casero, quien mantiene su postura a pesar de la derrota electoral. Eduardo Fabregat, mientras -con algo de ironía-, tuiteó: “Majul y Andahazi no panquequean, solo descubren algunas cositas de las que antes no se enteraban”.

Otros usuarios defendieron parte de las críticas hechas. Algunos señalaron contradicciones. Y, por supuesto, no faltaron aquellos que optaron por tomarse la novedad con humor.

