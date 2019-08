Rodrigo Noya pidió una milanesa y le enviaron el tícket con un dibujo de Milhouse

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor se sorprendió cuando abrió el paquete que el delivery le entregó. ¿Fue un error una gastada por parte de la cadena de comidas?

Este fin de semana, Rodrigo Noya encargó un plato de milanesas a una casa de comidas y se sorprendió al recibir el delivery.

Junto al tícket con el detalle de la compra, figuraba la imagen de Milhouse Van Houten, el mejor amigo de Bart Simpson, y que algunas personas comparan con el joven.

El chiste o ¿error? enfuereció a Noya, que compartió en sus redes sociales lo ocurrido y se preguntó si había sido una broma.

“Yo no sé si me están haciendo buylling o qué. Pedí una milanesa a un lugar conocido de Belgrano y me la traen así, observen: con un Milhouse”, explicó el actor en un video que subió a Instagram, donde mostraba el tícket junto con el dibujo del célebre personaje de Los Simpson. “¿Es normal esto?“, agregó, ofendido.

No es la primera vez que se lo compara con el amigo de Bart. Antes de su debut en El marginal 2, donde interpretó a un recluso apodado Oaky, fue blanco de burlas en las redes y memes.

Desde la compañía gastronómica, aseguraron que están tratando de comunicarse con Noya para ofrecerles las disculpas. “Nos hemos enterado del caso y lo estamos investigando. Obviamente, no es algo habitual y nos sentimos avergonzados de que esto haya sucedido en una de nuestras sucursales”, dijeron desde la empresa.

Con información de Vía País