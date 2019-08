https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 20.08.2019

11:22

La obra teatral oriunda de San Cristóbal se presenta el domingo 25 de agosto a las 19 en la Sala Marechal del Teatro Municipal. En tono de comedia, narra el conflicto de un matrimonio que encuentra el modo de concretar sueños y ambiciones, pero para eso debe tomar una decisión crucial. Dirige Fernando Díaz.

“TAILANDIA. UN DESTINO SIN ESCRÚPULOS” Las miserias humanas, con humor La obra teatral oriunda de San Cristóbal se presenta el domingo 25 de agosto a las 19 en la Sala Marechal del Teatro Municipal. En tono de comedia, narra el conflicto de un matrimonio que encuentra el modo de concretar sueños y ambiciones, pero para eso debe tomar una decisión crucial. Dirige Fernando Díaz. La obra teatral oriunda de San Cristóbal se presenta el domingo 25 de agosto a las 19 en la Sala Marechal del Teatro Municipal. En tono de comedia, narra el conflicto de un matrimonio que encuentra el modo de concretar sueños y ambiciones, pero para eso debe tomar una decisión crucial. Dirige Fernando Díaz.

El grupo Cruz del Sur Constelación Creativa de San Cristóbal presentará el domingo 25 de agosto a partir de las 19, una función de la obra teatral “Tailandia, un destino sin escrúpulos”, basada en un texto del dramaturgo Omar Lopardo. Será en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020).

Se trata de una comedia con toques dramáticos, centrada en los avatares de un matrimonio común que “inesperada y sorpresivamente encuentra la manera de concretar sueños y ambiciones cuando en sus vidas aparece un individuo poco común y la posibilidad de quedarse con una fortuna al cual le pertenece”.

El elenco está integrado por María Ester Guerrero, José Luis “Chiche” Mamut, Jorge Alfredo “Tati” Donet, Albana Solís Frías, Melina Abba y Diego “Diro” Rodríguez. Todos ellos dirigidos por Fernando Díaz, quien también conduce a un grupo que lleva el mismo nombre en la ciudad de Santa Fe, que también tiene prevista una función.

Precisamente fue Díaz quien dialogó con El Litoral para contar más detalles de la puesta escénica. “En San Cristóbal vengo trabajando desde 2007 y hemos hecho varias cosas. La primer obra que hicimos con el elenco de allá fue ‘Cenicienta’, un infantil. Después ‘Venecia’, ‘Magia de cuentos’ y ‘Luva’. El elenco de San Cristóbal vino a Santa Fe con “Venecia” y “Luva” y el domingo 25 será la tercera vez que vendrán. ‘Tailandia’ se estrenó el año pasado y este año se está llevando por varias ciudades y localidades. Nos han pedido que vayamos a Humberto Primo, Huanqueros y San Guillermo”.

A su última creación sancristobalense (una obra por la cual su autor, Omar Lopardo, obtuvo un premio) Fernando la define como una comedia muy entretenida. “Hay una pareja que rescata a una persona que está a punto de suicidarse y tiene una boleta ganadora del Quini 6. Entonces empienzan a pensar qué hacer. ¿Le dicen que ganó o se quedan con el premio’. Mientras tanto, a la casa van llegando distintos personajes que también quiere participar en la decisión”.

Calidad y continuidad

Existe cierto prejuicio instalado de que en los pueblos y ciudades del interior funciona mejor, en términos de convocatoria de público, la comedia antes que otros géneros. Pero Fernando Díaz desmiente esto y señala que lo que hace la diferencia es la calidad del producto. “Hemos podido trabajar desde infantiles hasta comedias y dramas que tuvieron muy buena recepción. Cada obra tiene su virtud. Hemos tocado todos los estilos y todos han funcionado. Desde una comedia plena como ‘Tailandia”, hasta ‘Venecia’ que tenía una cuestión dramática vinculada con la solidaridad”.

A la calidad de los productos se suma, tanto en el caso del grupo que Díaz conduce en San Cristóbal como en de Santa Fe, la continuiad: 13 años en la ciudad del norte provincial y 17 en la capital provincial. “No se si la gente sabe lo que se va a encontrar, lo que sabe es como nos gusta presentar un producto. Cada obra tiene su fuerte”, resume.

Un actor reconocido y mucha pasión

En el elenco de “Tailandia” figura José Luis Mamut. Muy conocido en San Cristóbal, “Chiche” tiene en sus hombros una importante trayectoria como actor y escritor. Fue la última incorporación al proyecto, y el que en cierto modo lo rescató de un posible naufragio. Es que su llegada al grupo tuvo un triste antecedente: el fallecimiento de uno de los actores del elenco original obligó al director a buscar un reemplazo o abandonar el proyecto. “Fue algo muy fuerte. Y todos en el grupo dijimos: ‘o le ponemos el hombro y seguimos adelante o nos hundimos’. Ahí se sumó ‘Chiche’”, contó Díaz.

En el mismo sentido, desde su rol de conductor del grupo, Fernando Díaz rescata con mucho énfasis el compromiso con el cual atraviesan los actores de San Cristóbal cada etapa de los proyectos, dejando de lado muchas veces compromisos familiares. “Muchas veces se ve más profesionalismo que en las grandes ciudades. Lo hacen por hobby ya lo que gana el grupo se vuelve a invertir en la próxima producción, lo cual también genera un plus”, explicó.

Por eso mismo, y si bien existen expectativas por actuar en una sala como la Marechal del Teatro Municipal, con toda la carga simbólica que tiene para el teatro independiente, Fernando tiene claro que su grupo actúa con la misma pasión en todos los escenarios. “Ponen la misma en un pueblo chico como Soledad o en la Sala Mayor del Teatro Municipal de Santa Fe. Igual intensidad y pasión. Tampoco les cambia si la sala está repleta o si fue poca gente”. Eso es amor al arte.

“Amar”

También con dirección de Díaz, se presenta en la Sala Marechal del Teatro Municipal la obra “Amar”, del grupo Cruz del Sur (tanto el elenco santafesino como el sancristobalense llevan el mismo nombre). La función será el sábado 24 de agosto a las 21.

Es un espectáculo que se estrenó en 2018 y que tiene como principal objetivo eliminar estigmas respecto a las personas con VIH positivo. La puesta está centrada en el desarrollo sentimental de un par de jóvenes, Ariel y José, que forman una pareja. Provienen de diferentes entornos sociales y tienen diferentes filosofías de vida. Juntos, muestran que en toda relación derrotas y triunfos no son individuales, que hay que seguir luchando a toda costa y que sin solidaridad no podemos enfrentar la intolerancia y el miedo, que sin ella no podemos perdonar ni ser perdonados. Que sin amor no existe lucha posible. El elenco lo integran Lautaro López, Stefanía Radi, Hernán Cogorno, Gisel Sosa y Amorina de Larrechea.