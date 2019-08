Finalizó la ronda de cuarteto en el Súper Bailando

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos coreografías cerraron el sexto ritmo del certamen de ShowMatch. Además, comenzaron a conocerse los votos secretos de Pampita.

Parejos y alegres



En el arranque del programa, Rodrigo Noya y Bianca Iovenitti salieron a escena para hacer una coreografía del tema “Te perdiste mi amor”, de Damián Córdoba & La Konga. Ángel De Brito (7) encabezó la ronda de devoluciones con elogios: “Me gusta este equipo, todas las galas sorprende. Se bailaron todo”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) consideró: “Tal vez me faltó algún momento sorpresivo, pero estuvo bien”. Florencia Peña (9) observó: “Rodri está creciendo mucho. No debe ser fácil bailar juntos, porque Bianca es muy grandota, pero lo hacen muy bien. Se están emparejando”. Además, la actriz le recomendó a Bianca que hable con Fede sobre “la libertad sexual” para que “sea equitativa”. En tanto, Marcelo Polino (5) pidió el BAR y valoró: “Traen alegría y buena onda y no son pretenciosos. Me gustó”. A su turno, Flavio Mendoza elogio a la coach, Lore Portillo, y levantó la nota. A Laura Fidalgo le encantó que la coreo haya sido “muy bailada” y también elevó el puntaje, al igual que Aníbal Pachano, quien destacó: “Lo que más me gustó es que la energía está más pareja y que fueron los únicos que bailaron mirándose a los ojos”. Total 24 puntos.

El último cuarteto



Con una jarra de fernet en mano, Sofía Pachano se presentó en el estudio junto a Nicolás Sánchez para cerrar la ronda cuartetera con una performance de “Beso a beso”, de La Mona Jiménez. “Bailan muy lindo. Estuvo buena la coreo, aunque vi un poco forzada la previa”, apuntó De Brito (7) a la hora de los puntajes. “Estuvo bien logrado. Sofi estuvo muy seductora toda la coreo. Hay mucha química en la pareja”, remarcó Pampita (voto secreto). “Todo lo que hacen es perfecto. Vuelvo a insistir en que me gustaría verla a Sofi en otro lugar”, comentó Flor (9). “Voy a pedir el BAR”, dijo de entrada Polino (5). Y agregó: “Las previas son aniñadas, me gustaría un combo más armadito. La coreo estuvo divina”. Flavio hizo hincapié en la similitud con el recorrido de pista que hizo Lourdes Sánchez y le aconsejó a Sofía que se largue más, razón por la que mantuvo la nota. “Para mí es Lolo (Rossi), como jefa de coaches, quien tiene que supervisar las coreos”, opinó Laura, quien subió un punto. Pachano también le endilgó la responsabilidad a Lolo y mantuvieron un tenso cruce. Finalmente, el hombre de la galera terminó sumando una unidad. Total: 23 puntos.

Los primeros votos secretos



A continuación, Marcelo hizo pasar a las 22 parejas que bailaron el ritmo y empezaron a conocerse los votos secretos de Pampita. Superaron el puntaje mínimo (18 puntos) y aseguraron su continuidad en el certamen: Cinthia Fernández y Martín Baclini (24 + 10 = 34), Flor Vigna y Facu Mazzei (26 + 10 = 36), Federico Bal y Lourdes Sánchez –quien contó que, después de su polémico beso, el Chato Prada “se encendió aún más”– (27 + 9 = 36), Luciana Salazar –quien desmintió un romance con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y aseguró no estar saliendo con ningún político– y Gonzalo Gerber (19 + 8 = 27), Nicolás Occhiato –a quien Pampita mandó al frente contando que le manda mensajes– y Florencia Jazmín Peña (25 + 9 = 34), y Hernán Piquín y Macarena Rinaldi –que sostuvo que no se besaría con Fede Bal– (16 + 10 = 26).

Por falta de tiempo, las restantes 16 parejas recién conocerán su suerte el jueves, cuando se complete la sentencia y, luego del duelo, una nueva pareja abandone el Súper Bailando.

Con información de La Flia