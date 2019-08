https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.08.2019 - Última actualización - 18:57

Series, películas y documentales Los principales estrenos de Netflix para septiembre

A pocos días para que agosto llegue a su fin, Netflix dio a conocer todas las novedades que incluirán en su catálogo a lo largo del mes de septiembre.

Es un mes con esperados regresos como los de de "Élite" o "Des(encanto)", prometedores estrenos como "Criminal" o "The Politician" y propuestas para todos los gustos.

A continuación un repaso los principales estrenos de Netflix en septiembre de 2019, empezando por la series, continuando por las películas y documentales para acabar con las propuestas para toda la familia.

Series

How to Get Away with Murder - temporada 5 - 1 de septiembre

Élite - temporada 2 - 6 de septiembre

The I-Land - 12 de septiembre

Inconcebible - 13 de septiembre

Las del Hockey - 20 de septiembre

Criminal: Reino Unido - 20 de septiembre

Disenchantment - 20 de septiembre

Brooklyn Nine-Nine - temporada 5 - 26 de septiembre

The Politician - 27 de septiembre

The Good Place - temporada 4 - 27 de septiembre

Vis a Vis - temporada 4 - 27 de septiembre

Pose - temporada 1 - 28 de septiembre

Películas

Fuerza anti-gángster - 1 de septiembre

Hombres al agua - 1 de septiembre

Climax - 1 de septiembre

Diario de una pasión - 1 de septiembre

Mean Girls - 1 de septiembre

Dirty Dance - 1 de septiembre

Captain America and Winter Soldier - 1 de septiembre

A mi altura - 13 de septiembre

Sully: hazaña en el Hudson - 17 de septiembre

Entre dos helechos: la película - 20 de septiembre

Ocultos por la luna - 27 de septiembre

Fragmentado - 23 de septiembre

Documentales & especiales

Bill Burr: Paper Tiger - 10 de septiembre

The Chef Show - volumen 2 - 13 de septiembre

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom - 15 de septiembre

Bill Gates bajo la lupa - 20 de septiembre

Jeff Dunham: Beside Himself - 24 de septiembre

Abstract: The Art of Design - 25 de septiembre

Niños y familia

Buscando a Nemo - 1 de septiembre

Cars - 1 de septiembre

La próxima gran aventura de Archibald - 6 de septiembre

Los héroes del Apocalipsis - 17 de septiembre

Equipo Kaylie - 23 de septiembre

Dragones: equipo de rescate - 27 de septiembre