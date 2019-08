https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 21.08.2019

20:43

Luego de ser insultada en un restorán en Uruguay Bullrich: "Los puteé, no me van a prepotear"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, explicó hoy que insultó a militantes del Partido Obrero (PO) porque no se iba a dejar "prepotear", luego de ser agredida verbalmente en Uruguay.



El hecho se produjo este fin de semana mientras Bullrich estaba con su esposo en la ciudad de Colonia.



"Yo estaba en un bar comiendo un chivito y dos parejas, que después me enteré que eran militantes del Partido Obrero, se levantaron y empezaron a gritarme, a insultarme y a decir °¿Dónde está Santiago Maldonado?, vos lo hiciste desaparecer°. Todo muy agresivo", relató la ministra en declaraciones periodísticas.



Bullrich agregó que en ese momento "otros argentinos que estaban ahí se levantaron a pararlos, y se armó como una batahola entre argentinos".



"Y bueno, a mí me salió una palabra un poco fuerte respecto a la actitud de los que me increparon. Los puteé. Porque me parece que no corresponde", reveló.

En ese sentido, la funcionaria nacional consideró que los manifestantes se podían "acercar" y decirle que "no estaban de acuerdo con tal y tal cosa, y se puede en todo caso discutir, pero no gritar de una mesa a la otra, no corresponde".

"Ellos terminaron haciendo una denuncia, diciendo que fueron agredidos, cuando en realidad ellos fueron los agresores. Yo me quedé sentada porque no me van a mover ni a prepotear. Después cayó la policía y ahí quedo todo", sostuvo Bullrich.



De todas maneras, negó que el incidente haya sido organizado al señalar: "Yo entré en ese restaurante como podría haber entrado a otro. Ellos se dieron cuenta que era yo porque mucha gente se acerca y pide fotos y selfies. Esperaron al final, porque estuve una hora y media, y ahí empezaron con el escándalo".



"Me siento bien, porque muchos argentinos salieron en defensa no solo mía, sino de la verdad. Seguir diciendo que Maldonado está desaparecido no es algo lógico. Pero es una caballito de batalla de alguna gente que no quiere entrar en razones", concluyó.



El Litoral | NA