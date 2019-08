https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.08.2019 - Última actualización - 12:19

12:17

En Córdoba Balearon a una mujer en medio de una discusión por una herencia millonaria

Una mujer resultó herida al ser atacada a balazos, aparentemente en una disputa por campos situados en el norte de Córdoba valuados en unos tres millones de dólares.



La herida, llamada Liliana Basualdo, y su hermana Nilda se casaron cuando tenían menos de 20 años, con dos hermanos hacendados que les llevaban más de 60, ahora fallecidos, por lo que reclaman la herencia en disputa con familiares de los hombres.

Además, en los últimos días apareció en escena una mujer que se presentó como hija de uno de los hacendados y también reclama su parte.

Liliana Basualdo fue atacada el martes por la noche, cerca de las 23:00, cuando circulaba en una moto por la localidad de La Para, por lo que fue trasladada al Hospital Santa Rosa, de Río Primero.

La mujer sostuvo que el atacante, al que no pudo reconocer en medio de la oscuridad, la amenazó.

"Me dio a entender que me iba as matara si seguía jodiendo", explicó la víctima en declaraciones reproducidas por el sitio del diario La Voz.

En el centro asistencial se comprobó que había recibido un balazo en un hombro y otro en una pantorrilla derecha, y que se encontraba fuera de peligro.

El atentado se produce en el marco de una intensa disputa por la millonaria herencia de los hermanos Isidoro y Pedro Titti.

La mujer hizo la denuncia en Basualdo en la comisaría de La Para e intervino la Fiscalía de Instrucción Distrito Judicial N° 2, turno 6, de la ciudad de Córdoba.

A pesar de la extensa diferencia de edad, las hermanas Basualdo se casaron con los dos hombres que habían sido patrones de su padre, un tambero de la zona, y las conocían desde pequeñas, aunque la unión de Nilda y Pedro Titti fue anulada por la justicia.

Los dos hombres fallecieron y quedó con otra parte de la herencia Ciriaco, el tercer hermano.

Los tres hermanos poseían una extensión de campos que totalizaba 362 hectáreas, abarcando montes, ríos y zonas aptas para la siembra y el cultivo, con un valor aproximado de entre 8 mil y 10 mil dólares la hectárea.

La herencia calculada en unos tres millones de dólares motivó una intensa disputa judicial al intervenir Norma Titti, una mujer que oficialmente es hija extramatrimonial de Pedro.

Pocos días atrás, representantes de una de las hermanas viudas realizaron una presentación argumentando que Norma no es hija de Pedro, si no en realidad de Ciriaco, lo que cambiaría radicalmente el destino de su herencia.

Con información de NA