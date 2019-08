https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.08.2019 - Última actualización - 13:13

13:11

Leo Madelón retocaría el mediocampo y tendría en mente una nueva compañía para Bou en ofensiva. Lo de Acevedo y Milo por Méndez y Ríos estaría casi definido. Hoy, Mazzola tiene más chances de jugar que Cuadra.

Se lesionó el uruguayo Méndez y está casi descartado para el domingo Crece la idea de los tres cambios en Unión Leo Madelón retocaría el mediocampo y tendría en mente una nueva compañía para Bou en ofensiva. Lo de Acevedo y Milo por Méndez y Ríos estaría casi definido. Hoy, Mazzola tiene más chances de jugar que Cuadra. Leo Madelón retocaría el mediocampo y tendría en mente una nueva compañía para Bou en ofensiva. Lo de Acevedo y Milo por Méndez y Ríos estaría casi definido. Hoy, Mazzola tiene más chances de jugar que Cuadra.

Javier Méndez fue titular en los tres partidos que se jugaron hasta ahora y su última actuación, sumado a que el técnico ya lo ve a Nelson Acevedo en mejores condiciones, hizo que Leonardo Madelón piense seriamente en la chance de sustituirlo y mandarlo al banco de relevos. Pero sufrió una lesión muscular (en principio una contractura que podría ser más importante) y esto lo dejaría afuera de la convocatoria para el partido del domingo ante Lanús.



De tal forma, Méndez se suma a Gabriel Carabajal (confirmado un desgarro de grado 3 que lo deja afuera por varios partidos) en la lista de lesionados del plantel.



Si bien Madelón no ha confirmado nada porque todavía quedan entrenamientos importantes por cumplir, serían tres las modificaciones para jugar el domingo ante el “Grana”: Milo por Ríos, Acevedo por Méndez y Mazzola por Cuadra.



Así, se va perfilando este equipo: Moyano; Martínez, Gómez Andrade, Bottinelli y Corvalán; Bonifacio, Acevedo, Jalil Elías y Milo; Bou y Mazzola.



No quedó para nada conforme el técnico después del partido del sábado en Rosario. Por lo pronto, los cambios son tácticos (cuando se le pasó la idea de poner a Acevedo y sacar a Méndez, el uruguayo no estaba lesionado) y tratar de mover un poco la estructura pero solo cambiando nombres y no esquema.



Más allá de que uno de los cambios es arriba (el de Mazzola por Cuadra), está claro que el problema que aflige a Madelón se presenta en el mediocampo. Ha faltado fútbol en varios pasajes de los tres partidos pero, sobre todo, al técnico no le gustó la intensidad que al equipo le faltó contra Newell’s y posiblemente algunos pasajes del encuentro ante Defensa, cuando el rival manejó el partido a través de la tenencia de la pelota.



En ese rubro, Unión ha “perdido” en los tres encuentros. Tanto Racing (por una cuestión de retroceso premeditado y espíritu contragolpeador con el cuál se jugó) como Defensa (en el primer tiempo) y Newell’s (durante 80 de los 90 minutos del encuentro), fueron controladores del trámite por mayor tenencia del balón. Y sobre eso también habrá trabajado el técnico, sobre todo encontrándose el domingo ante un equipo que más allá de sus urgencias en la tabla de promedios, no resigna la idea de jugar bien al fútbol y ser ofensivo.



De Iriondo y Bottinelli



Otra de las novedades de la semana, es que ahora se sumaron a las prácticas normalmente Manuel De Iriondo y Darío Bottinelli, quienes practicaban con el plantel profesional pero no eran tenidos en cuenta al momento de realizar las prácticas de fútbol.



De Iriondo tuvo un rendimiento aceptable y fue uno de los pocos que se destacó en la mala campaña de Olimpo de Bahía Blanca en el torneo de ascenso. Mientras que Darío Bottinelli tiene contrato hasta mitad del año que viene (De Iriondo hasta el 2021) y tuvo muy pocas chances de jugar.



El “problema” de Bottinelli es que juega de enganche, es su puesto natural y en el que mejor se siente. Madelón es un entrenador que no juega con enganche, con un 4-4-2 que no abandona casi nunca. Así, se le hace difícil jugar.



Por su parte, De Iriondo es un clásico “5” de marca y no se observa, en el plantel, otro jugador de esas características. Tanto Acevedo, como Méndez y Jalil Elías son jugadores de corte y juego. Nardoni todavía no debutó (las referencias de este juvenil son muy buenas) y sumarlo a De Iriondo es una buena medida porque puede ayudar en determinados partidos, como ya lo demostró sobradamente con Madelón de entrenador.

Sobre la Asamblea del 28



Presentada la nota por parte de los socios de Unión en Personas Jurídicas, se espera una respuesta aunque se cree que va a ser difícil teniendo en cuenta el poco tiempo que falta para el miércoles 28, fecha en la que se celebrará la asamblea general extraordinaria en Unión.



Algunos, como el caso de los socios que firmaron la nota y con amplia mayoría de Triunfo Tatengue, liderado por Rodrigo Villarreal, entienden que debería hacerse una aclaratoria para que se modifique el orden del día, que habla de “informar” sobre la deuda con dirigentes, ex dirigentes y allegados, para que además se proceda al “tratamiento” de la misma, que sería lo más saludable desde todo punto de vista.



El presidente Spahn, que no está en la ciudad pero que llegará para participar de la asamblea, declaró a principios de año que el club le debe más de 5 millones de dólares. También manifestó que “invito a quién sea a que nos ocupemos durante seis o siete horas en ver todos los papeles y comprobantes”, que según él, obran en el club y justifican ese monto de la deuda.



Por otro lado, muchos entienden que la mejor manera de sacarse todas las dudas y que quede en claro la situación, es realizando una auditoría. “Sería lo más lógico y equitativo, inclusive para un tratamiento adecuado de la deuda”, señalaron a El Litoral.



Sea lo que fuere, lo mejor es que se sepa, que se explique, que se demuestre y que se trate el tema, que no es menor teniendo en cuenta los montos de los cuáles se está hablando.

4 puntos. Ha sumado Lanús, al igual que Unión, en las tres primeras fechas del torneo. Empató ante Gimnasia, perdió con River y venció a Vélez en el arranque del torneo.

Amistoso de los que menos juegan



Lanús disputó un partido amistoso con Defensores de Belgrano, que terminó igualado 1 a 1. Para este compromiso (que constó de dos tiempos de 35 minutos), el entrenador Luis Zubeldía puso en cancha a los jugadores que menos cargas han sumado en el corriente semestre. Ezequiel Aguirre adelantó al conjunto de Núñez; por su parte, el brasileño Tiago Pagnussat igualó para el Granate.



Lanús formó con Lautaro Morales; Luciano Abecasis, Tiago Pagnussat, Matías Pérez, Darío Cáceres; Gastón Lodico, Tomás Belmonte, Facundo Pérez (José Luis Sinisterra); Pablo Martínez, Nicolás Orsini, Pedro De la Vega.



El equipo de Luis Zubeldía viene de vencer a Vélez por 3 a 1. Ese día, Lanús formó con Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Nicolás Pasquini; Marcelino Moreno, Facundo Quignón, Lucas Vera; Carlos Auzqui, José Sand, Lautaro Acosta.



Los goles fueron marcados por Vera, Sand y Orsini, en tanto que ingresaron Belmonte por Auzqui, De la Vega por Vera y Orsini por Moreno.