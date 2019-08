Sorpresa en el básquet: Australia venció a Estados Unidos a días del Mundial

El seleccionado de básquetbol de Estados Unidos, conducido por el DT de San Antonio Spurs, Gregg Popovich, cayó ante el de Australia por 98-94, en un amistoso jugado en Melbourne como preparación para el Mundial de China 2019.





La gran estrella del encuentro -desarrollado en el Marvel Stadium ante más de 50 mil espectadores-, fue justamente un jugador de los Spurs, el base australiano Patty Mills, autor de 30 puntos.





Otro NBA, el pivot local Andrew Bogut (actualmente en Golden State Warriors), sumó 16 puntos para la victoria, informó EFE.

